桃園義民社福館避車彎少…家長接送冒險停紅線 養工處將增

桃園平鎮義民社福館內有幼兒園及托嬰中心，不過家長反映，現有的避車彎僅能停放2輛汽車，家長接送都要冒險停在紅線上，希望能增加避車彎。今現場實際會勘，桃園養護工程處將於社福館旁現為資源回收場及廢棄道路的公園用地改闢建為避車彎，預估可臨停約15輛汽車，並興建實體人行道，預計今年8月前進場施作，經費尚在研議中。

公29用地位於1895乙未保台公園對面鄰近復旦中學、聯新醫院及平鎮幼兒園義民分班、義民公立托嬰中心、1895乙未保台紀念公園等教育、休閒、醫療場所，現況地上有資源回收場及通往舊義民幼兒園的廢棄道路。

市議員王珮毓說，義民社福館內的幼兒園及托嬰中心全部招生滿，將有150位學生，現況避車彎僅能臨停2輛汽車，上下課時間明顯不足，家長接受時常臨停於紅線上相當危險，加上現在公29用地旁僅有綠鋪人行道，汽車也會有違停狀況，希望增加實體人行道增加行走安全，還有避車彎能讓家長接送孩童上學。