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外環最後一塊拼圖！竹市客雅大道新闢道路規畫今決標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，客雅大道新闢道路規畫作業於今天順利決標，預計2025年第1季提送竹市環評委員會，力拼上半年通過審查。圖/新竹市政府提供
市府指出，客雅大道新闢道路規畫作業於今天順利決標，預計2025年第1季提送竹市環評委員會，力拼上半年通過審查。圖/新竹市政府提供

客雅大道（明湖路以東路段）是新竹市外環道路的斷點，市府推動客雅大道新闢道路規畫作業，盼加速紓解香山區連接科學園區交通瓶頸。市府指出，客雅大道新闢道路規畫作業於今天順利決標，預計2025年第1季提送竹市環評委員會，力拼上半年通過審查。

市府表示，竹市客雅大道（明湖路以東路段）新闢道路工程完工後，將連接明湖路與高翠路，並與既有客雅大道串聯，完成竹市外環道路最後一塊拼圖，成為香山區、國道3號茄苳交流道至科學園區的重要聯絡道路，以及明湖路與南大路間的替代道路，將有效紓解香山進入科學園區車流。

交通處表示，竹市在2016年完成「客雅溪邊（明湖路以東路段）新闢道路規畫方案」，依環境影響評估法第16-1條規定，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告；此外，因車流量、旅運需求及自然環境等與過去時空環境有所差異，故依規須重啟環境影響差異分析作業。

交通處說，客雅大道（明湖路以東）新闢道路工程自明湖路與客雅大道路口為起點，高峰路與高翠路口為道路終點，完工後即建構完整的外環快速道路系統，讓車流不必行經西大路、寶山路等壅塞路段，加上市府於去年已完成高峰路（高翠路至研新四路）拓寬工程，多管齊下紓解竹市交通，改善區域交通瓶頸路段。

交通處表示，今「客雅大道（明湖路以東路段）新闢道路規畫及環境差異分析案」順利決標，由世合工程技術股份有限公司得標，預計明年第1季完成期末報告並送竹市環評委員會，力拼上半年通過審查，通過審查後即啟動都市計畫作業。

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