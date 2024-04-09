耗時3.5年斥資2.18億 竹北市綜合大樓將於明年啟用

斥資2.18億元、耗時3年半拆除重建的新竹縣竹北市民眾活動中心綜合大樓，歷經安全設施補強、建照變更等作業，終於在今年3月申報主體建築完工。竹北市長鄭朝方表示，活動中心規畫圖書館、市民禮堂、視聽展演空間、調解委員會，還有地下一樓停車空間，可望於明年落成啟用。

竹北市公所主秘張瑞龍指出，竹北市民眾活動中心綜合大樓於2020年10月，以約1.9億元經費發包拆除重建，後續接連碰上施工材料數量和設計不符、變更設計衍生履約爭議，以及疫情、建築物料大漲等困難。

張瑞龍說，該建物原本預計於今年1月31日完成申報主結構物竣工，但過程中發現工程發包階段，因減項錯誤，包含安全指示、標示等必要設備，造成進度受阻，因此緊急另案招標補強等，終在3月報竣完工。也因多數樓層樓板高度過低，後續施作天花板困難，因此需申請建照變更，待程序完成後，方能申請使用執照，進行內部試裝及驗收等各項作業。

鄭朝方說明，民眾活動中心為7層樓建築，面積約2248坪，規畫1至2樓為圖書館、3至4樓空間為代表會使用、5樓為調解會及多媒體簡報室、6樓為竹北市民活動中心竹義館、7樓則為竹北市民禮堂，預計可容納400人，地下1樓為停車場，未來將積極辦理各類講座、潛能開發學習課程、地方活動發表、國際展演等，縮短東西區藝文資訊的時間差，將活動中心功能發揮到最大值。