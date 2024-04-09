海砂屋、危老建築都更挑戰多 桃市府盼中央提高容積

張善政今天上午到桃園區了解正光路警局舊宿舍都更進度，受訪時指出，桃園的都更工作面臨的挑戰之一，是房價比雙北低，同樣是都更，完工蓋好的房價沒雙北高，對地主而言參與都更的誘因相對低，要克服瓶頸，必須彈性放寬容積獎勵，譬如原來都更的基地只能蓋10樓，容積獎勵彈性放寬後可以蓋12、15樓甚至更高，都更大樓完工後的價值也提高，能彌補房價低於雙北的問題，增加地主參與都更的誘因。

自治條例中有關提高容積獎勵的部分需內政部同意，張善政希望中央支持桃園都更自治條例版本，讓市府能順利推動都更。市議員黃家齊指出，提高容積獎勵確實是關鍵，以市長今天到正光路看警局舊宿舍都更為例，緊鄰都更基地的一邊就有約200戶海砂屋社區，目前有一半還住人，不少住戶都想都更，但是土地面積占比高的地主認為，目前容積獎勵吸引力不夠，因此仍在觀望，這是政府推動都更不順的主因之一。

住宅處長邱英哲表示，過去與中央討論防災型都更案時，曾提出容積偏低要提高誘因，包括5倍容積或原基地容積的兩倍，即使都更案裡面沒有公有土地，也能以專案用公辦方式協助都更，社區只要住戶過半就可以申請，公部門以公辦都更方式協助，讓住戶能先看見專業團隊為都更設計的大樓外觀、房子戶型；還另外能先了解財務規畫，吸引更多住戶有意願加入都更，營建署過去對此表示支持，希望內政部收到地方計畫時能同意。

住宅處表示，市府目前已有8件公辦都更案，其中有2案今年即可啟動招商作業，已完工2案、施工中2案、規畫中2案，希望由市府帶頭推動都市更新，鼓勵地主自主參與。