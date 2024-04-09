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桃園正光路警局舊宿舍都更鄰海砂屋 強化防震損害監測

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
正光路警局宿舍舊址緊鄰海砂屋。記者鄭國樑／攝影
正光路警局宿舍舊址緊鄰海砂屋。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午到桃園區正光路舊警察宿舍了解都更工程進度與品質，要求確保工程品質，尤其這次經歷地震（0403），都更完工啟用後一定要讓市府員工、住戶都能安心辦公、入住。

張善政表示，都更是大家非常關心的議題，要確保老舊建築的安全，最好的做法就是都更。這次地震（0403）除了花蓮，桃園也有房子受損，因此，面對地震受損的建築，與原本就老舊的建築要如何更新是目前最關心的議題。

張善政說，都更案有複雜的過程，除了要掌握工程品質、安全是一大挑戰，還包括協調地主配合等也都是相當大的挑戰。正光路警察宿舍舊址為桃園市第一件公辦、自辦合一的都更案，等於自己當建商，與一般都更地主按持分比率取得自己的戶數不同，市政府自己是百分之百的使用人。

張善政表示，政光路警察局舊宿舍都更案完工後，新蓋的3棟大樓美輪美奐，其中一棟是警察局、社會局辦公室，另兩棟為社宅，能舒解市府辦公廳舍不足，社宅供不應求的現況，意義重大；期待3年後順利完成，到時候搬進去使用者無論市府同仁或社宅出租戶，都能安心安全，讓桃園真正成為安居的城市。

住宅發展處處長邱英哲簡報時說明，正光路警察局舊宿舍都案2023年6月開工，預計2027年4月竣工，目前進度略為超前近2個百分點，這個都更案公辦、自辦合一，相當於市府自己當建商，也是桃園首例。都更後全新3棟大樓其中警政大樓為地上16、地下3層的建築，規畫11戶辦公室、6戶職務宿舍、18戶安置戶；另兩棟社宅為地上17、地下3層合計有255戶社宅、6戶店鋪、3戶辦公室。

為加強工地安全管理，施工團隊一開始就設定7大監測項目：壁體外傾度儀、鄰房建物傾斜儀、地面沉陷點、水位觀測井、豎管式水壓計、中間柱隆起點、支撐應變計。觀測頻率每周3次，並於工作會議追蹤持續觀察，開工後至目前，觀察監測結果都在安全值內。

邱英哲說明，這件都更案緊鄰海砂屋社區，因此特別加大鄰房鑑定範圍，並且在開挖過程以特殊工法降低震動及噪音，也特別將擋土支撐加強加固；地下室採正水壓外防水工法，有別於一般建案的內側防水，防水效果更佳。

張善政（右2）到正光路警局宿舍舊址了解都更工程進度。記者鄭國樑／攝影
張善政（右2）到正光路警局宿舍舊址了解都更工程進度。記者鄭國樑／攝影
張善政到正光路警局舊宿舍都更案工地了解進度，也仔細看工地展示鋼筋結構工法。記者鄭國樑／攝影
張善政到正光路警局舊宿舍都更案工地了解進度，也仔細看工地展示鋼筋結構工法。記者鄭國樑／攝影

桃園 都更

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