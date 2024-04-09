聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹接獲多起通報 到府抽血驗肝癌伺機推銷高價健檢 衛生局：已違法
新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報，有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷3至4千元不等甚至高價位自費檢驗項目。衛生局提醒，這樣招攬行為已違反醫事檢驗師法，且到府「抽血」潛藏許多風險，請民眾不要輕易嘗試。
新竹縣衛生局指出，到府抽血潛藏許多風險，如抽血場所的清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體運送保存、抽血人員是否符合醫事人員資格等。呼籲民眾應到合法醫事檢驗所或醫療機構進行抽血檢驗，或由醫事檢驗所依醫師開立檢驗單抽血檢驗。
衛生局指出，依醫事檢驗師法第12條第2項規定，醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具檢驗單為之，但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限；另同法第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當的方法招攬業務，因此醫事檢驗所派員招攬到府幫民眾抽血，顯已違反規定，可依同法第41條規定，處以2萬元以上、10萬元以下罰鍰。
衛生局再次呼籲，為確保醫療安全，切勿接受醫事檢驗所以低價招攬的「到宅抽血服務」，以免受騙及引發爭議。民眾如有發現相關不法或不當招攬行為，請提供相關事證向衛生局反映（電話03-5518160），杜絕不法及保障民眾的健康權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言