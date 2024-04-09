快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹接獲多起通報 到府抽血驗肝癌伺機推銷高價健檢 衛生局：已違法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局提醒，到府抽血招攬行為已違反醫事檢驗師法，且到府「抽血」潛藏許多風險，請民眾不要輕易嘗試。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局提醒，到府抽血招攬行為已違反醫事檢驗師法，且到府「抽血」潛藏許多風險，請民眾不要輕易嘗試。圖／新竹縣政府提供

新竹衛生局近日陸續接獲民眾通報，有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷3至4千元不等甚至高價位自費檢驗項目。衛生局提醒，這樣招攬行為已違反醫事檢驗師法，且到府「抽血」潛藏許多風險，請民眾不要輕易嘗試。

新竹縣衛生局指出，到府抽血潛藏許多風險，如抽血場所的清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體運送保存、抽血人員是否符合醫事人員資格等。呼籲民眾應到合法醫事檢驗所或醫療機構進行抽血檢驗，或由醫事檢驗所依醫師開立檢驗單抽血檢驗。

衛生局指出，依醫事檢驗師法第12條第2項規定，醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具檢驗單為之，但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限；另同法第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當的方法招攬業務，因此醫事檢驗所派員招攬到府幫民眾抽血，顯已違反規定，可依同法第41條規定，處以2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

衛生局再次呼籲，為確保醫療安全，切勿接受醫事檢驗所以低價招攬的「到宅抽血服務」，以免受騙及引發爭議。民眾如有發現相關不法或不當招攬行為，請提供相關事證向衛生局反映（電話03-5518160），杜絕不法及保障民眾的健康權益。

新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷3至4千元不等甚至高價位自費檢驗項目。圖／報系資料照
新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷3至4千元不等甚至高價位自費檢驗項目。圖／報系資料照

新竹 衛生局

延伸閱讀

基隆今年社區闔家歡健康篩檢開跑 4、5月共排13場次

國際口腔學專家謝天渝曝 「這些牙」與性功能有關！

29歲女經血4個月流不停 就醫發現子宮長3公分瘜肉

用紅茶包冰敷眼睛可消除眼袋？皮膚科醫師教幾招居家療法改善眼袋｜元氣網

相關新聞

影／街友占據竹北豆子埔公園 調戲女生、挑釁民眾 議員憂成治安死角

新竹縣竹北市豆子埔公園昨天深夜10時許有民眾報案殘障廁所內傳出陣陣異味，警消人員到場查看發現廁所門緊鎖，敲門也無人應答，...

新竹棒球場新進度 覆土移除工程今天開標

新竹市立棒球場封閉1年多，市府3月底上網公告棒球場覆土移除工程，統包商巨佳營造卻向法院聲請保全證據，要求覆土移除工程暫停...

楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5/1吃到粄條

新竹縣長楊文科今天宣布，原本受寶林粿條食安事件影響而暫停在縣內營養午餐供應的粄條，今起即刻全面開放恢復，鼓勵民眾多用行動...

新竹接獲多起通報 到府抽血驗肝癌伺機推銷高價健檢 衛生局：已違法

新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報，有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸...

影／苗栗文狀元寫作競賽邁入第12年 首度由AI隨機命題

苗栗縣政府獨創的國中小「文狀元」寫作競賽已邁入第12年，今天上午在巨蛋體育館登場，國小及國中組共621名學生參賽，分別在...

把波蘭當宜蘭 她花費7.5萬元歐洲自助行12天達陣

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠有獨特紓壓模式，今年3月28日至4月8日12日德國、波蘭自助旅行，人均7.5萬元，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。