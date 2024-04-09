新竹接獲多起通報 到府抽血驗肝癌伺機推銷高價健檢 衛生局：已違法

新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報，有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸引民眾同意抽血檢驗，再伺機推銷3至4千元不等甚至高價位自費檢驗項目。衛生局提醒，這樣招攬行為已違反醫事檢驗師法，且到府「抽血」潛藏許多風險，請民眾不要輕易嘗試。

新竹縣衛生局指出，到府抽血潛藏許多風險，如抽血場所的清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體運送保存、抽血人員是否符合醫事人員資格等。呼籲民眾應到合法醫事檢驗所或醫療機構進行抽血檢驗，或由醫事檢驗所依醫師開立檢驗單抽血檢驗。

衛生局指出，依醫事檢驗師法第12條第2項規定，醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具檢驗單為之，但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限；另同法第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當的方法招攬業務，因此醫事檢驗所派員招攬到府幫民眾抽血，顯已違反規定，可依同法第41條規定，處以2萬元以上、10萬元以下罰鍰。