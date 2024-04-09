影／苗栗文狀元寫作競賽邁入第12年 首度由AI隨機命題

苗栗縣政府獨創的國中小「文狀元」寫作競賽已邁入第12年，今天上午在巨蛋體育館登場，國小及國中組共621名學生參賽，分別在上午、下午應考，縣長鍾東錦到場視察並敲鑼宣布競賽開始，今年作文選題特別以AI隨機抽選，學生在偌大的試場內，要在90分鐘內發揮文思寫作，爭取文狀元榮譽。

縣府教育處指出，苗栗從2013年起獨創文狀元競賽，盼擴展學子閱讀視野並提升寫作能力，比賽受學校及家長認同，各校經初賽選拔績優學生，參加今天在巨蛋體育館辦的複賽，其中國小五、六年級組有320名學生參賽，下午場國中七、八年級組有301名學生參加。

文狀元競賽採引導式命題寫作，邀專家學者推荐國中8冊、國小10冊優良閱讀圖書，讓學生課餘閱讀，並由學者為推荐的每冊圖書命題，競賽時現場抽題，今年複試首度以AI系統抽題，國小五年級抽中「碧翠絲預言」、六年級為「了不起的波力」。

寫作試卷明天4月10日將集中在斗煥國小評審，19日在縣府網站公布成績，各組將選出狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名及秀才15名，4組共有104名優秀學子可上榜，6月12日在縣府國際會議廳公開頒發5000至1000元不等的獎金與獎牌鼓勵；得獎作品並將印製專輯，出刊後贈送參賽學生、學校與公共圖書館，並發行電子書收錄於縣立圖書館網站供各界參考。