聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／苗栗文狀元寫作競賽邁入第12年 首度由AI隨機命題
苗栗縣政府獨創的國中小「文狀元」寫作競賽已邁入第12年，今天上午在巨蛋體育館登場，國小及國中組共621名學生參賽，分別在上午、下午應考，縣長鍾東錦到場視察並敲鑼宣布競賽開始，今年作文選題特別以AI隨機抽選，學生在偌大的試場內，要在90分鐘內發揮文思寫作，爭取文狀元榮譽。
縣府教育處指出，苗栗從2013年起獨創文狀元競賽，盼擴展學子閱讀視野並提升寫作能力，比賽受學校及家長認同，各校經初賽選拔績優學生，參加今天在巨蛋體育館辦的複賽，其中國小五、六年級組有320名學生參賽，下午場國中七、八年級組有301名學生參加。
文狀元競賽採引導式命題寫作，邀專家學者推荐國中8冊、國小10冊優良閱讀圖書，讓學生課餘閱讀，並由學者為推荐的每冊圖書命題，競賽時現場抽題，今年複試首度以AI系統抽題，國小五年級抽中「碧翠絲預言」、六年級為「了不起的波力」。
寫作試卷明天4月10日將集中在斗煥國小評審，19日在縣府網站公布成績，各組將選出狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名及秀才15名，4組共有104名優秀學子可上榜，6月12日在縣府國際會議廳公開頒發5000至1000元不等的獎金與獎牌鼓勵；得獎作品並將印製專輯，出刊後贈送參賽學生、學校與公共圖書館，並發行電子書收錄於縣立圖書館網站供各界參考。
鍾東錦表示，文狀元選拔競賽已成為苗栗重要的教育特色活動，感謝各校校長、主任、教師與同學對文狀元選拔競賽的投入和參與，幫助學子藉由閱讀和寫作開啟視野，透過這項結合閱讀與寫作的活動營造書香學校及愛閱家庭，提升苗栗子弟的文化底蘊及總體競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言