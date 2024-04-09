影／街友占據竹北豆子埔公園 調戲女生、挑釁民眾 議員憂成治安死角

新竹縣竹北市豆子埔公園昨天深夜10時許有民眾報案殘障廁所內傳出陣陣異味，警消人員到場查看發現廁所門緊鎖，敲門也無人應答，於是架梯從外側窗戶入內，雖未發現任何異狀和違禁品，但公廁內擺放棉被、生活用品以及吃完的食物，疑似有街友長期占住。議員表示，民眾反映街友會調戲女生、也會惡言挑釁遛狗民眾，造成民眾恐慌，憂心成治安死角。

議員朱健銘指出，他先前接獲許多民眾陳情街友占用公共設施案，雖不知道是否為同一個街友，但曾有街友常在豆子埔公園、竹北三民路停車場一帶閒晃，除了占據公廁，還有民眾反應該街友會對女生出言調戲，也會惡言挑釁遛狗民眾，造成民眾恐慌。

朱健銘認為，相關單位要善盡公園管理之責，每個公園都有外包的清潔廠商，如果清潔人員打掃時發現設施遭占用，就應該即刻通報處理。警政單位對於有前科或是素行不良的街友，也應列冊追蹤，隨時掌握，避免成為治安漏洞。如今殘障廁所遭街友長期霸占，影響身障者使用權益，加上如果不加以管理巡視，被用來作為像是吸毒、不法場所，對市民生命財產安全將有嚴重影響。

新竹縣中華照顧者關懷協會理事劉志枰表示，過去新竹縣約有55至86位街友列冊，街友就業率都有高達7成，但7成之中街有僅約2成願意接受安置，街友寧願選擇繼續露宿街頭，也不願接受安置，也就是說絕大多數街友不喜歡被社工約束去做不喜歡做的事，對收容機構管理約束常會產生反抗。