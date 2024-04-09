把波蘭當宜蘭 她花費7.5萬元歐洲自助行12天達陣

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠有獨特紓壓模式，今年3月28日至4月8日12日德國、波蘭自助旅行，人均7.5萬元，也是她第27個歐洲國、世界第46個國家達陣，收穫滿囊。

防疫如作戰，陳淑珠在疫管科長崗位逾12年，全國最資深，2021年、2022年曾連兩年連續100天沒有休假，挺過新冠肺炎疫情最艱難時候，她有獨特的紓壓之道，就是自助旅行，且駕輕就熟，她也被形容把波蘭當宜蘭。

陳淑珠昨天甫從德國、波蘭返國，表示充電滿滿能量，此行對波蘭部重要的文化都市托倫（Torun）留下深刻的印象，舊市區是世界文化遺產，托倫於1233 年由條頓騎士團所建立，市內有不少博物館，再加上是天文學家哥白尼的故鄉，及托倫薑餅的發源地，滿城的薑餅讓人驚艷。

她說，德國、波蘭12天自助旅行，人均花費7.5萬元，機票就花了4萬7000元，占了費用6成以上，其他交通費買德國、波蘭鐵路3折早鳥票，還有邦票、團體票等，相對便宜許多。

陳淑珠分享秘訣，自助旅行除了比跟團費用便宜外，最主要是想去哪裡就去哪裡，她靠Skyscanner、Tripadvisor、Booking.com等3個APP規畫行程，最重要機票確定後，選擇機場或是車站附近的住宿點，其他都靠Google「大神」了。

她認為網路科技使得自助旅行越來越簡單，這次12天德國、波蘭自助旅行期間，她還租用網路空中辦公，無時差掌握疫情和疫苗狀況，目前已完成46個國家自助旅行，其中有27個歐洲國家，許多地方真心值得一遊，她還會繼續自旅行下去。