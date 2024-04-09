每天可處理7萬戶生活汙水 中壢水資中心1期 完工啟用

桃園市中壢地區汙水下水道系統BOT計畫歷經官司延宕10年，市政府取回土地重新招標動工，其中的中壢水資源回收中心第一期工程已完工，昨由桃園市長張善政、內政部次長吳堂安按鈕通水啟用，每天可處理7萬戶生活汙水。

中壢水資中心基地範圍約8.6公頃，共分4期推動，每期平均日處理量為3萬9200噸；第一期範圍包含回饋設施、管理中心及第一期水處理設施，管理中心以原生植物與景觀共榮的綠建築概念為設計，環廠步道串連附近自行車系統，打造民眾運動休閒去處。

中壢地區汙水下水道系統BOT在2010年第一次招商及簽約，因廠商履約爭議及官司訴訟延宕，市府2021年初完成用地交付，讓中壢水資中心一期工程動工，原預計去年9月完工，受缺工缺料影響，如今才完工啟用。

張善政表示，盼中壢水資中心成為典範，中壢汙水下水道系統BOT也是全國第二大的汙水促參案，預計2041年完成布設汙水管線246公里、接管20萬戶，範圍以中壢為核心，涵蓋高鐵桃園站特定區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮都市計畫、中壢龍岡地區都市計畫等，可大幅改善新街溪、老街溪等河川汙染，是桃園打造宜居城市非常重要的關鍵設施。

議員黃崇真說，中壢人已經等太久，市府務必加速汙水接管，不要再拖，才能減少大樓抽水肥問題，另由於中壢人口分布與以前不同，建議重新配置管線。

議員謝美英表示，中壢水資中心啟用，讓南桃汙水接管率達24.8%，但是汙水下水道布建只能提前、不要延宕，交通疏導和夜間照明務必做好，不能影響交通和公安。