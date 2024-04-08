快訊

竹東科技園區起火！2樓廠房陷火海濃煙四竄 居民怨惡臭

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

中壢水資中心首期啟用 日處理7萬戶生活汙水

中央社／ 桃園8日電
中壢水資源回收中心第1期工程完工，桃園市長張善政（左4）出席啟用典禮表示，此中心是全國第2大的汙水促參案，未來18年將布設汙水管線246公里、完成20萬戶接管。中央社
中壢水資源回收中心第1期工程完工，桃園市長張善政（左4）出席啟用典禮表示，此中心是全國第2大的汙水促參案，未來18年將布設汙水管線246公里、完成20萬戶接管。中央社

中壢水資源回收中心第1期工程今天啟用，桃園市政府指出，啟用後每天可處理約7萬戶的生活汙水，未來18年內預計布設汙水管線246公里、完成20萬用戶接管。

內政部次長吳堂安出席啟用典禮致詞表示，汙水處理系統是民生最基本公共基礎建設，近年中央大力協助桃園市推動汙水下水道系統，期盼未來桃園市汙水下水道接管率節節攀升，提升國人公共衛生及生活品質。

桃園市長張善政會中指出，中壢水資源回收中心是全國第2大的汙水促參案，未來18年內預計布設汙水管線246公里、完成20萬戶用戶接管，計畫範圍以中壢為核心，涵蓋高鐵桃園站特定區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮都市計畫、中壢龍岡地區都市計畫等，可望改善新街溪、老街溪等河川水質污染問題。

桃園市水務局指出，中壢水資源回收中心基地範圍約8.6公頃，分4期推動，每期平均日處理量為3萬9200噸，今天第1期完工啟用，範圍包含回饋設施、管理中心及第1期水處理設施（進流抽水站、初沉池、生物單元、二沉池等），每天可處理約7萬戶的生活污水

另外，為強化水資源循環利用並協助工業區提供穩定水源，桃園市府積極推動「再生水計畫」，獲行政院核定將新增「中壢再生水廠」，現進行用地取得階段，預計分4期建設，第1期預計每日產水量2.2萬噸，可提供中壢、大園、楊梅、平鎮等工業區產業用水，水廠4期若全數完工後每日產水量可達8.8萬噸。

張善政 桃園 水資源 水質 污水 資源回收 都市計畫

延伸閱讀

中壢人等14年的水資中心一期啟用 處理7萬戶生活汙水

推動客家文藝 客委會8月以中壢事件開拍歷史電影

中壢新危樓48住戶全撤 張善政勘查X型龜裂處、見2現象直呼「奇怪」

出現X型裂縫！中壢大樓3梁柱破損嚴重遭判危樓 48住戶緊急撤離安置

相關新聞

苗栗市長補選唯一一場公辦政見會 3強均提出「關鍵數字」

苗栗市長補選今天上午舉行唯一一場公辦政見會，無黨籍候選人林志豪強打「3個加碼」，國民黨候選人余文忠提「10大願景計畫」，...

中壢水資中心首期啟用 日處理7萬戶生活汙水

中壢水資源回收中心第1期工程今天啟用，桃園市政府指出，啟用後每天可處理約7萬戶的生活污水，未來18年內預計布設污水管線2...

竹縣鳳山溪出現油汙 環保局初判是家庭廢水

關西鎮長陳光彩今天表示，關西鎮鳳山溪4日出現油污，雖範圍不大但仍憂心污染溪水，已採水送驗，竹縣環保局說，初步判斷應是家庭...

竹縣水汙染頻傳檢舉獎金7年嘸人領 議員籲提高金額

新竹縣關西鎮清明連假爆出不明溶劑汙染事件，竹北市也因建案多，建商為了趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成為重災區。縣議員蔡蕥鍹質疑...

竹縣打造深度旅遊路線 邀民眾走訪在地特色

新竹縣長楊文科今天說，縣府打造旅遊品牌「新竹走走」，包含5條路線深入了解精釀啤酒、桂竹造紙、竹炭及東方美人茶、咖啡、香草...

桃園首創產後憂鬱心理諮商 市府研議再擴大對象

桃園市去年5月領先全台推動「產後憂鬱心理諮商計畫」，但實際接受心理諮商者僅約200人，即使擴大適用對象，計畫執行率仍僅2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。