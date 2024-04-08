中壢水資中心首期啟用 日處理7萬戶生活汙水
中壢水資源回收中心第1期工程今天啟用，桃園市政府指出，啟用後每天可處理約7萬戶的生活汙水，未來18年內預計布設汙水管線246公里、完成20萬用戶接管。
內政部次長吳堂安出席啟用典禮致詞表示，汙水處理系統是民生最基本公共基礎建設，近年中央大力協助桃園市推動汙水下水道系統，期盼未來桃園市汙水下水道接管率節節攀升，提升國人公共衛生及生活品質。
桃園市長張善政會中指出，中壢水資源回收中心是全國第2大的汙水促參案，未來18年內預計布設汙水管線246公里、完成20萬戶用戶接管，計畫範圍以中壢為核心，涵蓋高鐵桃園站特定區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮都市計畫、中壢龍岡地區都市計畫等，可望改善新街溪、老街溪等河川水質污染問題。
桃園市水務局指出，中壢水資源回收中心基地範圍約8.6公頃，分4期推動，每期平均日處理量為3萬9200噸，今天第1期完工啟用，範圍包含回饋設施、管理中心及第1期水處理設施（進流抽水站、初沉池、生物單元、二沉池等），每天可處理約7萬戶的生活污水。
另外，為強化水資源循環利用並協助工業區提供穩定水源，桃園市府積極推動「再生水計畫」，獲行政院核定將新增「中壢再生水廠」，現進行用地取得階段，預計分4期建設，第1期預計每日產水量2.2萬噸，可提供中壢、大園、楊梅、平鎮等工業區產業用水，水廠4期若全數完工後每日產水量可達8.8萬噸。
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