竹縣水汙染頻傳檢舉獎金7年嘸人領 議員籲提高金額

新竹縣關西鎮清明連假爆出不明溶劑汙染事件，竹北市也因建案多，建商為了趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成為重災區。縣議員蔡蕥鍹質疑，水汙染檢舉獎金上路7年，但至今卻無人領到，且竹縣水汙、空汙事件頻傳，應研議加發、提高檢舉獎金、鼓勵吹哨者制度，讓民眾和工廠內部自發性檢舉不法情事。新竹縣環保局表示，每年都有編列檢舉獎金，將加強宣傳。

蔡蕥鍹指出，新竹縣水汙、空汙事件頻傳，過去卻未曾有民眾領取過水汙染檢舉獎金，為獎勵民眾積極找出汙染源，她已於臨時會提案修改「違反水汙染防治法案件檢舉及獎勵辦法」，研議加發水汙染檢舉獎金，由於檢舉要成案需留下真實姓名和聯絡方式，民眾擔心有個資外洩疑慮，導致汙染案雖多，但成案量偏低，目前竟無人領取水汙染檢舉獎金。

蔡蕥鍹也說，空汙檢舉獎金成案每案僅300元，無實質有效鼓勵吹哨者檢舉意願。而水汙染防治法案件檢舉及獎勵辦法規定繁複，除檢舉獎金偏低，核發檢舉獎金難度亦甚高，無疑變相降低民眾檢舉意願，助長不法情事。環保局應擬定更周延的檢舉獎金制度，縣府除加重裁罰違規業者，更應加發吹哨者檢舉獎金並廣為宣傳，提高民眾檢舉意願。

新竹縣環保局表示，水汙染部分，今年已編列45萬預算獎勵金，若民眾檢舉違反水汙染防治法案件，得依實收罰鍰金額5%至10%上限核發獎金；檢舉人現為被檢舉對象受僱者者更增至20%。例如水汙染事件裁罰200萬，檢舉人可拿10%即為20萬元，若檢舉人為被檢舉對象受僱者，可拿到20%即為40萬元。

至於水汙染獎金都無人申請，環保局也表示，由於水汙染檢舉或陳情經常未具體說明汙染來源，都是後續環保局追查才找出汙染源，不符合獎勵條件。另也曾經有符合者，通知後未申請。

環保局說明，一般廢棄物部分編列5萬6千元，民眾檢舉且經查證屬實者，以該檢舉案實收金額提撥15%作為檢舉人獎金；空汙編列1萬2千元，民眾檢舉排煙汙染車輛，每案得領取獎勵金300元。