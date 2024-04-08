中壢人等14年的水資中心一期啟用 處理7萬戶生活汙水

桃園市中壢地區汙水下水道系統BOT計畫歷經官司延宕10年，市府取回土地重新招標動工，中壢水資源回收中心第一期工程今天下午由市長張善政、內政部次長吳堂安等人按鈕啟用，今起每天可處理7萬戶生活汙水，大幅提升中壢、平鎮區家庭汙水接管率，系統預計2041年完成布設南桃園地區汙水管線達246公里，未來總接管戶數高達20萬戶。

中壢水資源回收中心推動過程波折，自2010年進行第一次招商及簽約，因為廠商履約爭議及官司訴訟延宕，桃園市政府直到2021年初完成用地交付，歷經10年中壢水資中心一期工程才動工，原預計去年9月完工，受缺工缺料影響，如今才完工啟用，涵蓋中壢、平鎮、龍岡等地區及高鐵桃園站特定區、國1中壢及內壢交流道附近地區，可大幅改善中壢新街溪、老街溪等河川水質汙染問題。

張善政表示，中壢水資回收中心啟用，將讓桃園接管率和水環境很大助益，該中心汙水BOT案全台數一數二規模，服務區域以中壢為核心，延伸至青埔等地範圍很大，能讓新街溪、老街溪水質大幅改進，也非常關鍵，此案還有18年，要接管200多公里，希望在廠商努力下，將中壢水資中心打造成北部水資源BOT典範。

參與看到中壢水資回收中心啟用，桃園市議長邱奕勝認為，工程之前因得標廠商解約問題造成延宕，新廠商進駐完成第一期工程，隨桃園近幾年人口成長快、房子蓋很多，汙水下水道需求更顯急迫，在議會監督下，希望市府、廠商工程再加速，提前完成整體工程，不要等到130年，市民就有更好生活。

議員黃崇真說，中壢水資中心攸關中壢未來發展，第一期歷經招標、流標重新選址延誤很多年了，1至4期預計2041年才建設完成，讓中壢人等太久，市府務必加速汙水道接管，讓民生汙水直接排到下水道，減少大樓抽水肥問題，增加公共安全，尤其下水道在透天厝接管部分，更要密切與市民溝通，由於中壢人口分布與以前不同，他建議市府重新配置管線，未來潛盾施工，更要降低交通、噪音困擾，「加速施工、不要再拖」。

市議員謝美英表示，她比較關切回收汙泥最後固化後，能否回收再利用，或做為建築材料，水資中心讓南桃汙水接管率達24.8%，預計要到2041年完成，桃園人口成長快，汙水下水道布建只能提前不要延宕，未來施工交通和夜間照明務必做好，工程不能影響交通和公安。