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水利署人工增雨與老天搶水 新竹預估進帳30萬噸水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
水利署北區水資源分署把握這一波降雨，今天上午10時許實施人工增雨作業，預計連同這波降雨為新竹帶來30萬噸水量。圖／水利署北區水資源分署提供
水利署北區水資源分署把握這一波降雨，今天上午10時許實施人工增雨作業，預計連同這波降雨為新竹帶來30萬噸水量。圖／水利署北區水資源分署提供

近來隨著幾波鋒面降雨，全台各地水庫陸續進帳，不過因與出水量相當，水情依舊吃緊。新竹地區寶山、寶二水庫蓄水量截至今天上午11時止觀測為1228萬立方公尺，蓄水率達33.6%。水利署北區水資源分署也把握這一波降雨，今天上午10時許實施人工增雨作業，預計連同這波降雨為新竹帶來30萬噸水量。

水利署北區水資源分署指出，4月6日至今天（8日）降雨約8毫米，對寶二水庫系統增加約10萬噸水量，而隆恩堰也有增加入流，對新竹應估計有30萬噸水量進帳。

北區水資源分署也表示，因今天又有適當天氣條件，今天上午10點30分於寶二水庫再次實施人工增雨作業，希望把水氣直接轉成雨滴增加水庫水量，讓供水持續穩定。雖清明連續假期連日降雨，但水庫進、出水量相當，將持續盡力維持供水正常。

北區水資源分署說明，為穩定供水，北區水資源分署已採新店溪水源南調、頭前溪備援水井與伏流水啟抽、優先利用埤塘水源供灌及產業節水等措施，同時守視天氣條件多次實施人工增雨，希望盡量增加水庫蓄水量，也再次呼籲大家共同節水，讓供水持續穩定。

新竹 水庫 水資源

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