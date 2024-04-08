台3線獅潭絕命彎道 公路局：先防快再改善

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台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道，日前又發生大型重機對撞釀1死1傷事故，立委邱鎮軍質疑道路設計有問題，「是絕命彎道之一」；公路局目前啟動在車道標繪減速線及路側隙地槽化線，防追焦手「刺激」騎士飆快車。

邱鎮軍日前在立法院質詢交通部長王國材，指台3線苗栗縣內的103公里、111.2公里、121公里北上處，被騎士形容為絕命彎道，未料，3天後在121公里就發生大型重機對撞1死1傷事故，應會勘提具體改善方案。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段初步研判3月26日大型重機死亡事故，原因之一還是車速過快，工務段在轉彎處中央槽化分向位置，擺設充水式護欄阻隔衝力；此外，車道線標繪減速線，路側隙地畫槽化線，避免人車追焦停留，工務段並持續滾動式檢討改善。

苗栗警方表示，台3線沿途彎道121公里等處常有追焦手駐足，拍攝騎士壓車通過，路側隙地已畫槽化線禁止人車停留，警方會加強取締。

邱鎮軍指出，台3線111.2公里、121公里北上的問題一樣；103公里則是彎中彎，過彎容易摔車，公路局去年11月改標線改善線形，但是去年12月又發生機車事故1人死亡，雖台3線有區間測速執法，但同一處一再發生事故，就要檢討道路問題。