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桃園復康巴士僅186輛供不應求 民怨難預約

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園復康巴士只有186輛，市府社會局坦言供不應求，將持續徵聘駕駛人力及增加營運車輛數，提高訂車成功率。圖／桃園市社會局提供
桃園復康巴士只有186輛，市府社會局坦言供不應求，將持續徵聘駕駛人力及增加營運車輛數，提高訂車成功率。圖／桃園市社會局提供

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桃園市有9萬1000多名身障人士，但復康巴士只有186輛，司機也只有189人，民代批評車輛數嚴重不足，導致民眾想預約困難重重。市府社會局表示，目前駕駛人力已聘足，但坦言供不應求，將持續徵聘駕駛人力及增加營運車輛數，提高訂車成功率。

桃園市復康巴士採預約制，費率是一般計程車的3分之1，包括重度肢體障礙、視障等A級身障者，可優先於使用前7天預約，其他類B級須在使用前4天預約，但桃園復康巴士僅有1家廠商承包，車輛不足下，許多民眾抱怨預約復康巴士困難，甚至要等1個月以上。

議員錢龍、劉曾玉春表示，據衛福部資料顯示，桃園截至去年底共有9萬多名身障人士，桃園卻僅186輛復康巴士，量能非常不足，儘管目前有189名司機，但司機可能離職或發生突發狀況，難以及時因應，呼籲市府應多找其他業者承包業務，也提早規畫招募司機。

議員許家睿說，相較復康巴士，無障礙計程車可提供全天24小時預約服務，派遣更具機動性，不過搭乘無障礙計程車費用較高，建議市府可研議擴大無障礙計程車補助，並比照復康巴士費率計算，讓民眾適用更好的優惠、有更多選擇。

社會局長陳寶民表示，復康巴士招標時都有納入包括雙北等地的廠商，但廠商可能已承包其他縣市復康巴士，加上司機量能不足等問題，因此不敢跨縣市承包；社會局去年起已要求承包廠商，必須持續檢視司機量能，避免出現「有車無司機」的情況。

社會局表示，桃園市復康巴士去年總計提供36萬7693趟次，平均每月提供3萬641趟次，依規定，北桃園及南桃園區每車每日至少提供7趟次及6趟次服務，駕駛人力也依營運車輛數聘足，考量身障者搭車需求日益增加，將持續徵聘人力及增加營運車輛數。

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