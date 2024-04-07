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台3線121K苗栗獅潭絕命彎道 公路局：先防快再改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道事故頻傳，公路局在路側隙地槽化線，中央槽化分向位置，擺設充水式護欄改善。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道事故頻傳，公路局在路側隙地槽化線，中央槽化分向位置，擺設充水式護欄改善。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

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台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道，立委邱鎮軍質疑道路設計問題是絕命彎道之一，日前又發生大型重機對撞釀1死1傷事故，公路局目前啟動在車道標繪減速線，及路側隙地槽化線，防追焦手「刺激」騎士飆快車。

邱鎮軍今年3月20日在立法院質詢交通部長王國材，指出台3線苗栗縣內的103公里、111.2公里、121公里北上，被騎士形容絕命彎道，未料，3天後在121公里就發生大型重機對撞1死1傷事故，邱鎮軍要求會勘，提具改善方案。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段初步研判3月26日大型重機死亡事故，原因之一還是車速過快，工務段在轉彎處中央槽化分向位置，擺設充水式護欄阻隔衝力。此外，車道線標繪減速線，路側隙地畫槽化線，避免人車追焦停留，工務段並持續滾動式檢討改善。

苗栗警方表示，台3線沿途彎道，121公里等處常有追焦手駐足，拍照騎士壓車通過的鏡頭，如果車速過快，或是壓車不慎容易失控，路側隙地畫槽化線禁止人車停留，警方會加強取締。

邱鎮軍指出，台3線111.2公里、121公里北上的問題一樣，就是進彎就到市區，不管是對當地居民或是用路人，遇到狀況的反應時間很短，甚至沒時間反應，

103公里則是彎中彎，過彎容易摔車，公路局去年11月改標線改善線形，但是去年12月又發生機車事故1人死亡，雖台3線有區間測速執法，用路人也要注意速限與安全，但是當同一個地方一再發生事故，就是要檢討道路的問題。

台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道事故頻傳，公路局在車道標繪減速線改善。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線121公里苗栗縣獅潭鄉彎道事故頻傳，公路局在車道標繪減速線改善。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

邱鎮軍 重機

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