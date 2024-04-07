拱天宮昨開爐 白沙屯媽進香落幕

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苗栗縣通霄鎮「白沙屯媽」今年往北港9天徒步進香之旅結束，拱天宮昨天凌晨1點35分農曆丑時依往例進行最後的「開爐」儀式，將北港朝天宮刈火帶回的萬年香火分別倒入拱天宮內的6個香爐「合爐」，大批香客再度集結，讓白沙屯拱天宮周邊再度成了不夜城。

廟方昨天依往例在媽祖婆3月26日回宫安座後的第12天進行開爐儀式。

白沙屯媽回宫後與香擔內的火缸都在紅色布幔遮掩的神龕內「休養生息」，直到開爐儀式布幔揭起後，白沙屯媽聖顏重現，信眾隨即爆出掌聲，高喊「進喔」不絕於耳。

開爐儀式由值年爐主王東益及拱天宮管委會主委洪文華、管委會委員共同上香團拜，接著揭開神龕的布幔，洪文華及王東益在龕前接手取出火缸傳遞，將香火摻入至正殿及各殿香爐內「合爐」。

由於往年開爐時，曾有不少信眾爭相從香爐內挖取香灰，造成亂象，廟方近年改讓信眾排隊輪流將手持的大貢香、進香旗從大香爐觸及香火，昨天眾多香客人潮依序過爐，超過1小時仍未停歇。

白沙屯媽今年往北港進香，報名香客人數高達18萬人，進香大軍隨白沙屯媽一路風塵僕僕往返數百公里，昨天完成開爐儀式為進香之旅畫下圓滿句點。