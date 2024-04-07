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新豐掩埋場爆量 楊文科盼竹竹苗合作

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍胡蓬生／連線報導
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天上午再度復燃，消防人員灑水降溫灌救。圖／竹縣消防局提供
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天上午再度復燃，消防人員灑水降溫灌救。圖／竹縣消防局提供

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新竹縣新豐垃圾掩埋場清明連假因沼氣自燃引發火警，昨天又一度復燃，縣長楊文科到場視察表示垃圾堆置問題已久，新竹縣焚化爐還在趕工興建中，預計10月試營運，目前新竹縣堆置垃圾的壓力仍大，「希望竹竹苗可以一起合作」，恢復代為焚燒垃圾的數量。

新竹市環保局指出，新竹市垃圾焚化廠1月底才剛升級整備完成，優先去化自家過去幾個月未燒的暫存垃圾，從3月底開始1天替新竹縣代燒40公噸垃圾，後續會逐步提升，目標提升至1天150公噸。

苗栗縣環保局則說明，苗栗縣焚化廠已協助新竹縣焚化垃圾十多年，每天支援焚化竹縣100噸的家戶垃圾，3月因歲修停止1個月，但從4月起恢復原有的支援額度，並無改變或降低代燒數量。

新豐掩埋場近5年大小火警近70起，4日晚間竄出火勢一路延燒到隔天才控制撲滅，沒想到前晚與昨天都有復燃跡象，消防員疲於奔命，過程中也造成新竹縣市與苗栗縣空氣品質差，受到地方關注。

據了解，新竹縣每天會產生280噸垃圾量，過去幾個月以來，因竹市及苗栗縣焚化爐整改與歲修，新豐掩埋場的垃圾堆置量攀升至爆量的22萬噸。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，若之後竹市可處理每天150噸、苗栗縣50噸，加上宜蘭縣70噸，縣內垃圾處理大致平衡，預計明年新竹縣焚化爐完工運轉後，新豐掩埋場垃圾量可望下降。

新竹 苗栗縣

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