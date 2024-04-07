大溪中正公園景觀 分2期施工改善

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桃園大溪中正公園是遊客往返老街及橋頭停車場必經之處，但園內部分動線不明確及遊具老舊等，市府預計分2期改善公園景觀環境，第1期工程將於15日開工。地方也盼市府應興建第2座電梯分流人潮，市府風景管理處說，因處土地使用管制的河川區，加上公園被列文化景觀，興建有難度。

大溪老街每到假日遊客如織，中正公園位於大溪老城區，其西側為天然特色河岸景觀，公園歷史悠久，有許多文化歷史內涵及老樹群，為大溪重要觀光景點，但公園已有多處設施不敷使用。

市議員李柏坊說，中正公園遊具至少使用10年以上，相當老舊必須更新，不然容易生險，且公園內現有3條步道、路徑分歧點多，容易造成遊客「對衝」，市府適度調整有必要。

桃園市政府風景管理處指出，斥資2100萬餘元辦理中正公園第1期景觀改善工程，預計年底完工，先前辦理地方說明會，與會者樂見其成。