竹縣新豐掩埋場垃圾危機 竹市焚化廠逐步增加代燒量能

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新竹縣新豐垃圾掩埋場近年火警頻傳，清明連假期間又火警再度燒出垃圾爆量的「垃圾危機」，由於新竹縣焚化爐還在趕工興建，面對自家垃圾堆置壓力大，新竹縣長楊文科今天說「希望竹竹苗可以一起合作」。新竹市垃圾焚化廠目前1天替新竹縣代燒40公噸垃圾，市府環保局指出，將視處理量能逐步提升，未來目標提升至1天150公噸。

新竹市垃圾資源回收廠也就是垃圾焚化廠營運23年，肩負協助桃竹苗地區垃圾調度處理的重要角色，由於屬「高齡」焚化廠設備老舊，近年不時因為設備故障必須停爐搶修，影響垃圾進場焚化，市府因此在去年辦理升級整備主體工程，提升焚化廠效能。

竹市府環保局指出，新竹市垃圾焚化廠升級整備工程獲環保署挹注1.3億元補助支持，去年11月16日起進入停爐施工階段，針對地磅、垃圾吊車、空氣冷凝風扇、分散式控制系統及爐管等5大重點項目更新升級，已在今年1月底完成工程，並重啟點火起爐。

新竹市垃圾焚化廠升級整備後，達成每天可燒680公噸以上目標，市府環保局指出，近月優先去化先前的暫置垃圾，並持續收受新竹市家戶垃圾，在回運處理壓力漸緩，及協處焚化廠升級整備協助外縣市垃圾後，3月25日起每天協助新竹縣代處理40公噸家戶垃圾，並依自治條例收費每公噸2100元，竹縣並同時回運底渣與飛灰穩定化物。

針對新豐垃圾掩埋場再度起火悶燒，引發垃圾危機，新竹市環保局也說明，新竹市垃圾焚化廠正在優先去化過去幾個月因升級整備未燒的暫存垃圾，待消化完之後，會逐步提升代燒新竹縣垃圾的數量，之後會看實際量能，有餘裕就會提升代燒垃圾數量。