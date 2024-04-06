快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老舊機車汰換今年仍補助 苗栗環保局籲車主把握機會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣內1至4期老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲車主及早汰換享有補助。聯合報資料照片
苗栗縣內1至4期老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲車主及早汰換享有補助。聯合報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

苗栗縣內1至4期的老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲老舊機車主及早汰換，車齡10年以上的老舊機車汰舊換新可享最高4000元補助，如果加上工業局補助汰換新電動機車，總補助額最高可達1萬1000元，環保局鼓勵縣內車主把握機會汰換享有補助，也共同協助維護空氣品質及環保。

環保局指出，環境部今年仍持續提供補助，鼓勵民眾及早將老舊機車汰舊換新，統計到今年3月，縣內1至4期老舊機車還有6萬多輛，老舊機車除耗油，碳排量也高，且時常發生維修零件短缺、車況不穩定的問題。另外，有大多數的老舊機車車主，往往將發不動的機車放置不再騎乘，造成後續未完成機車排氣定期檢驗而受罰。

環保局建議車主，如果車輛已不使用，可盡早至監理單位辦理報廢，可親自辦理或線上申請，監理站並新增在OK超商就 能透過操作OK.go事務機辦理報廢，將繳銷或註銷車牌送回指定監理站，提供桃竹苗民眾多元便捷的處理方式。

另外，環境部老舊車輛汰舊換新補助透過網路即可快速申請，一次辦理全部手續，進入「廢車回收一站通」系統除申請回收獎勵金補助，車主也能完成車體回收及報廢，回收系統可聯結至「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，同時申請換購電動機車補助。

環保局長陳華盛表示，除鼓勵淘汰老舊機車，也要提醒民眾加強使用中的車輛維護與定期檢驗。車輛出廠滿5年，每年都必須完成年度排氣檢驗，目前已有定檢通知簡訊化服務，啟用可即時接收消息，請民眾立即加入，避免後續受罰。相關問題可電洽環保局037-558558分機211。

環保局長 監理站 苗栗縣 車主

延伸閱讀

竹市焚化廠升級優化 每日協助竹縣代燒40噸垃圾

苗栗各地重劃區農路多處破損 縣府獲中央3100萬元改善

北市生態防蚊診所開出「診斷單」 梅雨季幫你解決蟲蟲危機

新豐掩埋場火警惡臭 竹縣市苗栗空品恐遭波及

相關新聞

新竹空軍基地牆面彩繪變身！可愛動物、軍人搭火車吸睛

新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，全長43.4公尺的牆面以12生肖的可愛動物搭乘鐵路小火車為彩繪主題，呼應...

老舊機車汰換今年仍補助 苗栗環保局籲車主把握機會

苗栗縣內1至4期的老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲老舊機車主及早汰換，車齡10年以上的老舊機車汰舊換新可享最高40...

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環...

舊城區再造 桃市府提對策串連景福宮、77藝文町等亮點

桃園市桃園、中壢舊城區為早期商業發展核心，受新興開發區崛起與商業消費模式改變，舊城區逐漸沒落，都發局推動舊雙城再生計畫，...

竹市領犬員與搜救犬IRO評測第一 將代表台灣挑戰世界盃

2024年全國搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測成績日前出爐，新竹市消防局領犬員黃國峰與搜救犬HENIN、領犬員...

桃園建案工地圍籬換上美學競圖作品 城市街景注入活力

桃園市政府「城市圍籬美學競圖」今年2月揭曉，獲獎作品也陸續獲建築工地採用，部分重劃區工地圍籬已經看見有別以往的圖案，大漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。