老舊機車汰換今年仍補助 苗栗環保局籲車主把握機會

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苗栗縣內1至4期的老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲老舊機車主及早汰換，車齡10年以上的老舊機車汰舊換新可享最高4000元補助，如果加上工業局補助汰換新電動機車，總補助額最高可達1萬1000元，環保局鼓勵縣內車主把握機會汰換享有補助，也共同協助維護空氣品質及環保。

環保局指出，環境部今年仍持續提供補助，鼓勵民眾及早將老舊機車汰舊換新，統計到今年3月，縣內1至4期老舊機車還有6萬多輛，老舊機車除耗油，碳排量也高，且時常發生維修零件短缺、車況不穩定的問題。另外，有大多數的老舊機車車主，往往將發不動的機車放置不再騎乘，造成後續未完成機車排氣定期檢驗而受罰。

環保局建議車主，如果車輛已不使用，可盡早至監理單位辦理報廢，可親自辦理或線上申請，監理站並新增在OK超商就 能透過操作OK.go事務機辦理報廢，將繳銷或註銷車牌送回指定監理站，提供桃竹苗民眾多元便捷的處理方式。

另外，環境部老舊車輛汰舊換新補助透過網路即可快速申請，一次辦理全部手續，進入「廢車回收一站通」系統除申請回收獎勵金補助，車主也能完成車體回收及報廢，回收系統可聯結至「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，同時申請換購電動機車補助。

環保局長陳華盛表示，除鼓勵淘汰老舊機車，也要提醒民眾加強使用中的車輛維護與定期檢驗。車輛出廠滿5年，每年都必須完成年度排氣檢驗，目前已有定檢通知簡訊化服務，啟用可即時接收消息，請民眾立即加入，避免後續受罰。相關問題可電洽環保局037-558558分機211。