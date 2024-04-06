大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

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桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境，第1期斥資2100萬餘元辦理遊戲場及步道景觀改善工程，預計於今年4月15日開工，年底前完工，第2期改善經費籌措中。而先前地方建議公園興建第2座景觀電梯，市府風管處也說明，因處土地使用管制的河川區，加上公園被列文文化景觀，需經文資審查，因此難興建。

大溪老街每到假日遊客如織，中正公園位於大溪老城區，其西側為天然特色河岸景觀，公園歷史悠久，有許多文化歷史內涵及老樹群，為大溪重要觀光景點，每逢假日人潮湧現。

市議員李柏坊表示，現行遊具至少使用10年以上，相當老舊必須更新，不然外來遊客發生危險，而公園內現有3條步道，公園空間有限路徑分歧點多，容易造成遊客對衝情況，因此市府適度調整是有必要。

桃園風景管理處說，公園內部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，故市府預計分2期改善公園景觀環境，第1期斥資2100萬餘元辦理景觀改善工程，預計於今年4月15日開工，年底前完工，第2期改善經費籌措中。先前辦理設計地方說明會，邀集在地里長、形象圈發展協會及當地居民了解景觀改善內容，大眾皆樂觀其成。

桃園觀旅局長周柏吟表示，本期主要改善公園內既有遊戲場老舊設施、整理景觀環境及休憩空間，其中遊戲場改善是為主要項目，將以「崁津歸帆」的意象作為設計概念，創造以「大船小船」為主題的遊戲場，希望各年齡層的小朋友及青少年都能藉由遊戲的過程認識到大溪早期的歷史文化。

風管處說，施工為考量假日民眾人潮眾多，僅於平日施工，施工封閉範圍為公園北側，帆船廣場以南至相撲廣場間，公園內廁所仍可正常使用，另普濟路側為施工出入口，請民眾注意施工車輛進出。