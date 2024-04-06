快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境，第1期斥資2100萬餘元辦理遊戲場及步道景觀改善工程，預計於今年4月15日開工，年底前完工，第2期改善經費籌措中。而先前地方建議公園興建第2座景觀電梯，市府風管處也說明，因處土地使用管制的河川區，加上公園被列文文化景觀，需經文資審查，因此難興建。

大溪老街每到假日遊客如織，中正公園位於大溪老城區，其西側為天然特色河岸景觀，公園歷史悠久，有許多文化歷史內涵及老樹群，為大溪重要觀光景點，每逢假日人潮湧現。

市議員李柏坊表示，現行遊具至少使用10年以上，相當老舊必須更新，不然外來遊客發生危險，而公園內現有3條步道，公園空間有限路徑分歧點多，容易造成遊客對衝情況，因此市府適度調整是有必要。

桃園風景管理處說，公園內部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，故市府預計分2期改善公園景觀環境，第1期斥資2100萬餘元辦理景觀改善工程，預計於今年4月15日開工，年底前完工，第2期改善經費籌措中。先前辦理設計地方說明會，邀集在地里長、形象圈發展協會及當地居民了解景觀改善內容，大眾皆樂觀其成。

桃園觀旅局長周柏吟表示，本期主要改善公園內既有遊戲場老舊設施、整理景觀環境及休憩空間，其中遊戲場改善是為主要項目，將以「崁津歸帆」的意象作為設計概念，創造以「大船小船」為主題的遊戲場，希望各年齡層的小朋友及青少年都能藉由遊戲的過程認識到大溪早期的歷史文化。

風管處說，施工為考量假日民眾人潮眾多，僅於平日施工，施工封閉範圍為公園北側，帆船廣場以南至相撲廣場間，公園內廁所仍可正常使用，另普濟路側為施工出入口，請民眾注意施工車輛進出。

至於地方盼催生第2座景觀電梯來協助紓解，停車在橋頭停車場民眾至公園及老街人流，風管處表示，因公園位在土地使用管制河川區無法落柱，加上公園被列為文化景觀，若要興建需經過文化局文資審查，基於2原因暫時不可行。

桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供
桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環境。圖／風管處提供

大溪老街 桃園

延伸閱讀

基隆中正公園新植5萬花木賞花之旅 串連基隆塔觀光吸客

0403花蓮大地震／飛碟電台大樓「電梯墜落」1人骨折 過程宛如「大怒神」

中職／兄弟宣布大巨蛋晚場正常打 手扶梯、電梯暫停運轉

0403花蓮大地震／千名上班族卡在一樓 台北101：電梯狀況解除

相關新聞

新竹空軍基地牆面彩繪變身！可愛動物、軍人搭火車吸睛

新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，全長43.4公尺的牆面以12生肖的可愛動物搭乘鐵路小火車為彩繪主題，呼應...

老舊機車汰換今年仍補助 苗栗環保局籲車主把握機會

苗栗縣內1至4期的老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲老舊機車主及早汰換，車齡10年以上的老舊機車汰舊換新可享最高40...

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環...

舊城區再造 桃市府提對策串連景福宮、77藝文町等亮點

桃園市桃園、中壢舊城區為早期商業發展核心，受新興開發區崛起與商業消費模式改變，舊城區逐漸沒落，都發局推動舊雙城再生計畫，...

竹市領犬員與搜救犬IRO評測第一 將代表台灣挑戰世界盃

2024年全國搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測成績日前出爐，新竹市消防局領犬員黃國峰與搜救犬HENIN、領犬員...

桃園建案工地圍籬換上美學競圖作品 城市街景注入活力

桃園市政府「城市圍籬美學競圖」今年2月揭曉，獲獎作品也陸續獲建築工地採用，部分重劃區工地圍籬已經看見有別以往的圖案，大漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。