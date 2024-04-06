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舊城區再造 桃市府提對策串連景福宮、77藝文町等亮點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園區舊城區再造要一併改善民權路桃園國小前，到中山路的環境。記者鄭國樑／攝影
桃園區舊城區再造要一併改善民權路桃園國小前，到中山路的環境。記者鄭國樑／攝影

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桃園市桃園、中壢舊城區為早期商業發展核心，受新興開發區崛起與商業消費模式改變，舊城區逐漸沒落，都發局推動舊雙城再生計畫，藉由改善步行環境，結合舊城深厚的文化底蘊，打造有別於新興開發區的人本走讀城區，復甦舊城發展。

針對桃園區舊城區，都發局提出改善步道4對策，包括民權路、成功路規畫「藝文生活通學步道」，以現有道路寬度拓寬桃園國小通學步道及人行道，新設家長接送區及人行道，這個區域有受歡迎的歷史建築77藝文町，經過文資審議同意拆除圍牆增加空間通透等調整，更能表現早期文化底蘊，工程預計今年5月發包，12月完工。

77藝文町原本以OT方式委外經營，之前因為疫情影響得標業者不堪虧損提前於去年結束營業。文化局重新招標已經決標，原咖啡館預計4月可先營業，園區5月正式開幕。

都發局也提出改善景福宮與周邊街區，除了拓寬人行道，增設全時相及臨停避車彎、廟前廣場等調整，也要修繕景福宮兩側商家立面，預計 113 年 6 月工程決標，年底可完工。還有中正路舊街（成功路至中山路間）也要一併改善環境，已經在規畫設計預訂明年2 月開工。

舊城區再生計畫還包括打造東門溪城市綠廊，營造人本及自行車友善空間、遊憩水綠廊帶生態，重塑都市景觀，全案將結合文學館，連結節慶駐地擾動及行為。

舊城區博愛商圈理事長蘇美樺、在地里長和市議員黃瓊慧過去就指出，舊城區人行道狹窄，有些路段的騎樓有高低差問題，加上缺乏新的商業或文化活動，人潮到假日與20多年前少了一半多，他們雖肯定市府提新規畫案，但希望加速期程；黃瓊慧曾要求市府除了都發局主導改造計畫，也應跨局處包括文化局也要提出對策，串連老城區的特色景點與聚落。

77藝文町是桃園區舊城區亮點。記者鄭國樑／攝影
77藝文町是桃園區舊城區亮點。記者鄭國樑／攝影
舊城區傳統市場不乏早餐、小吃人氣店，圖為桃園區南門市場周邊文化街連假，早餐店排隊高人氣畫面。記者鄭國樑／攝影
舊城區傳統市場不乏早餐、小吃人氣店，圖為桃園區南門市場周邊文化街連假，早餐店排隊高人氣畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園區舊城區還可以看見早年路邊理髮，假日要排隊的畫面。記者鄭國樑／攝影
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人行道 文化局 桃園

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