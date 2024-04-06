竹市領犬員與搜救犬IRO評測第一 將代表台灣挑戰世界盃

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

2024年全國搜救犬IRO（國際搜救犬組織）國際評量檢測成績日前出爐，新竹市消防局領犬員黃國峰與搜救犬HENIN、領犬員温智欽與搜救犬CLAY皆順利通過瓦礫推搜尋搜救犬高級評量，其中，温智欽與CLAY更是以最高總分奪下大會第一名，取得今年第一順位可代表台灣參加搜救犬世界盃錦標賽的資格。

內政部消防署為持續提升國內搜救犬的救災能力，3月26日至28日在消防署南投訓練中心舉辦「113年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，此次計有直轄市、縣市政府消防局、民間救難團體共計40支隊伍參加，各縣市搜救犬只要能通過中級、高級測驗，將可獲得搜救犬證書，成為正式的搜救犬。

新竹市消防局指出，竹市目前馴養4隻搜救犬，分別通過IRO高級認證3隻、IRO初級認證1隻，其中高級認證的CLAY跟HENIN更是已通過搜救犬認證最高殿堂的MRT認證，在非六都縣市中名列前茅，這次CLAY在40支隊伍中脫穎而出，取得全國搜救犬總成績第一名的佳績，是竹市的驕傲。

消防局長李世恭表示，竹市的搜救犬CLAY、HENIN、ICA皆已取得IRO高級認證的終身資格，其中領犬員黃國峰與搜救犬HENIN、領犬員温智欽與搜救犬CLAY更於去年12月11日通過國家MRT救援能力認證，已是搜救犬認證最高殿堂，此次HENIN與CLAY再度參加IRO高級評量，期許2犬隻在將退役前能持續在搜救犬領域發光發熱。