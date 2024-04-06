桃園建案工地圍籬換上美學競圖作品 城市街景注入活力
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桃園市政府「城市圍籬美學競圖」今年2月揭曉，獲獎作品也陸續獲建築工地採用，部分重劃區工地圍籬已經看見有別以往的圖案，大漢溪全國最長繩索式中庄吊橋、白沙岬燈塔等彩繪景點讓圍籬不再冰冷，也能吸引民眾的目光。建管處歡迎更多建設公司採用桃園在地學子、藝術家的創作作品，市府新建的公共工程也會採用。
建管處表示，「城市圍籬美學競圖」選出了21組以桃園意象為題的特色工地圍籬帆布，鼓勵新建工地採用，讓民眾經過建築工地，不再只是冰冷，甚至植生牆已經枯死的的工地圍籬，而是讓工地與街廓之間有畫廊，眼睛為之一亮的感受；建管處同時要求業者不要坐視枯死的植生牆不管，要轉換工地的形象。
對於桃園市政府新起案的公共工程，建管處已請各機關配合，選用特色的工地圍籬帆布，在推動公共工程建設過程中，透過街頭巷尾的美學小改變，讓經過民眾，無論是步行的路人，或汽機車駕駛人、自行車騎士有經過如流動畫廊般地視覺饗宴，讓外界了解市府團隊不僅堅守工程的品質，也不忽略工地美學。
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