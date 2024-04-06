拱天宮完成「開爐」儀式 白沙屯媽今年進香圓滿落幕

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苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天徒步進香之旅已結束，拱天宮今天凌晨1點35分農曆丑時依往例進行最後的「開爐」儀式，將北港朝天宮刈火帶回的萬年香火分別倒入拱天宫內的6個香爐「合爐」，大批香客再度集結，讓白沙屯拱天宮周邊成了不夜城，熱鬧非凡，完成過爐儀式，廟方也宣告今年的進香之旅畫下圓滿的句點。

今天凌晨的開爐儀式，依往例在媽祖婆3月26日回宫安座後的第12天進行，白沙屯媽回宫後與香擔內的火缸都在紅色布幔 遮掩的神龕內「休養生息」，直到開爐儀式布幔才揭起，白沙屯媽聖顏重現，讓信眾情緒沸騰，爆出掌聲及「進喔」呼喊 聲。

開爐儀式由值年爐主王東益及拱天宮管委會主委洪文華、管委會委員共同上香團拜，通霄鎮長張可欣、縣議員陳品安，台北市議員應曉薇也專程前來參與；團拜後神龕的布幔揭起，洪文華及王東益在龕前接手取出火缸傳遞，將香火摻入至正殿及各殿香爐內「合爐」。

往年開爐時，曾有不少信眾爭相從香爐內挖取香灰，造成亂象，廟方近年來改變方式，讓信眾排隊輪流將手持的大貢香、進香旗從大香爐觸及香火，在志工引導下，儘管香客如流水般快速行動，但滿滿的香客人潮來過爐，超過1小時仍未停歇。