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5年近70起 新豐掩埋場又自燃

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣新豐掩埋場前晚再度起火，現場空拍可見出動怪手控制火勢蔓延。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐掩埋場前晚再度起火，現場空拍可見出動怪手控制火勢蔓延。圖／新竹縣消防局提供

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新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場垃圾去化困難，偏偏又不斷發生自燃火警，去年監委才到場關切，前晚7時許再度自燃，大量惡臭濃煙一度遮蔽西濱公路視線，空汙籠罩新竹縣市、遠達苗栗。地方直指多次自燃原因，就是垃圾爆量、去化困難所致，如今累積逾22萬噸垃圾已成不定時炸彈。

新豐鄉西濱旁的垃圾掩埋場前晚再度自燃，竹縣各消防分隊接替上場灌救，估計燃燒面積超過1萬平方公尺，撲滅明火後仍持續灑水至昨晚6時許才結束，昨晚9時又復燃。

新豐掩埋場5年來大小火事已發生近70起，去年及前年都曾發生連燒多天多夜的大火造成嚴重空汙，原因常與暫置垃圾高溫發酵產生沼氣有關，成為新竹人的噩夢；但歷年來堆置垃圾量不減反增，使火警發生頻率愈來愈頻繁，地方只能寄望竹縣焚化爐建成後，盡快去化垃圾，避免火警一再發生。

竹北市民代表游雅婷表示，今年1月15日新豐掩埋場悶燒，整個竹北瀰漫臭味，每次掩埋場起火悶燒，火勢常常一發不可收拾，造成新豐、湖口、竹北鄰近區域居民數日都遭受戴奧辛的危害，且每年多達數次；希望縣府不要出事了只是救災、救火，讓消防隊員疲於奔命，也應訂出有效的管理機制。

垃圾問題困擾新竹縣已久，因人口成長伴隨年增的垃圾量，過去只能仰賴鄰近縣市代燒，竹縣焚化爐已在2021年動工興建，但仍趕不上垃圾累積的速度；去年10月以來面臨竹市及苗栗縣焚化爐歲修，新豐掩埋場2年內垃圾量從5萬噸暴增到22萬噸，成長逾3倍。

縣府環保局長蕭宏杰說，新竹縣的廚餘場前年設備損毀、廠商落跑，因為無法正常運轉導致廚餘混入垃圾，使得每天全縣垃圾量飆高到280噸。

掩埋場火警惹民怨，縣長楊文科指示強化預防掩埋場災害及督促焚化爐興建進度，目前2座焚化爐工程進度達84%，年底試車，但明年中旬才會商轉。

環保局解釋，露天掩埋場容易造成垃圾潮濕發酵，尤其家具木材等木製廢棄物，一旦設灑水設備只會讓木材發酵加劇，若底部升溫悶燒，木材表面因太陽曬得乾燥就更容易起火。

蕭宏杰指出，垃圾去化最嚴峻的時期已度過，竹市和苗栗已完成焚化爐整改，4月起開始少量幫竹縣處理垃圾，可望5月起可加大代燒竹縣的垃圾。

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