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機捷軌道、梁橋 震後輕微位移

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市副市長蘇俊賓（中）視察機場捷運軌道位移情況。圖／翻攝自臉書「蘇俊賓」粉絲專頁
桃園市副市長蘇俊賓（中）視察機場捷運軌道位移情況。圖／翻攝自臉書「蘇俊賓」粉絲專頁

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花蓮大地震造成新北環狀線軌道錯位，搶修工作進行中，桃園市副市長蘇俊賓昨天指出桃園機場捷運A18至A19站中間，也有路段輕微位移，不過不影響安全，連夜趕工後已完成鋼軌及三軌線形調整作業；桃園大眾捷運股份有限公司昨說明，檢修發現橫跨於墩柱上的水泥梁橋也有偏移1到2公分，將再會同鐵道局進一步評估。

桃園市議員謝美英昨天表示，梁橋若能修復歸位，哪怕會短暫影響交通需求，也應該要修復。她說，機捷隨新冠肺炎疫情趨緩、TPASS通勤月票上路和A22站開通，民眾使用率持續成長，而2025台灣燈會展場就在機捷A19站附近，機捷勢必成為眾多遊客依賴的交通工具，事關人命安全，不能有絲毫馬虎差錯。

蘇俊賓昨天在臉書發文指出，機捷結構有輕微位移的路段在A18站到A19站之間，確切地點為109K+710處，同時以繪圖方式點出下緣的結構位移程度約莫2公分，強調屬輕微位移，不影響安全。另外，軌道部分也有受到拉扯，必須做線形調整校正。

蘇俊賓表示，桃捷在地震當天已啟動安全措施，受損路段降速至時速20公里通行，相關人員連夜趕工，在確認結構沒有問題的情況下，完成鋼軌及三軌線形調整作業，4日已恢復時速80公里正常行駛，營運也恢復正常；考量餘震頻繁，桃捷公司與相關局處單位會持續加強各項安檢工作，並全面檢視桃園捷運的1032根墩柱。

桃捷公司說明，地震過後，機捷所有列車都降速行駛，有司機員回報行經109K+710處時車廂明顯震了一下，檢修發現橫跨於墩柱上的水泥梁橋和列車軌道有偏移1到2公分，由於整體結構沒有安全疑慮，所以先降速行駛；前天凌晨已先修好軌道，排除車廂經過震動情形，至於梁橋偏移，連假後會與鐵道局進一步評估。

桃捷公司說，近日餘震不斷，已安排人力加強檢視橋墩，目前只有109K+710處發現偏移，其他地方均未發現異狀，請旅客放心。

桃園機場 機場捷運 機捷

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