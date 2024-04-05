桃園兒美館太夯昨7000人 館方滾動修正盡量安排民眾入場

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

桃園市立兒童美術館4月3日正式開幕，入場採現場抽號排隊，昨清明連假首日就湧入約7000人，許多民眾在外等待至少需一個半小時以上，為維護參觀品質及滿足大家需求，滾動修正分流人潮，同一時間館內容留人數約600人，一日入館人數約6000人，搭配館外的胖卡、市集及演藝廳休息，消磨民眾等待時間。

兒美館位在中壢青埔位在高鐵南路二段上，旁邊就是青塘園，4月3日正式開幕，舉辦「探險未來」展，以城市紋理探索為基底，策劃四個主題「容器城市」、「地圖城市」、「城市自然」、「移居城市」，共計有12件作品和充滿挑戰的任務，館外還有市集，現在至9月1日皆免費參觀。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，試營運期間入館需領取號碼牌，透過手機掃描號碼牌上的QRcode可得知目前等候狀況及入館時間，不過適逢連假，昨湧入約7000人，戶外園區更高達上萬人，下午1點半過後入館需等候1小時以上。館方提前規劃「藝術市集」、開放「國際演講廳」266座位播放台灣動畫短片「櫻時」並安排下午戶外表演及桃園吉祥物-ㄚ桃、園哥見面會，分散等候人潮，讓民眾等待期間不無聊。

桃園文化局長邱正生表示，很開心大家到桃園市兒童美術館參觀體驗，為維護參觀品質及良好體驗，將修正館內容留人數為600人以內，一日入館人數控制在6000人以內，搭配現場抽號及活動預約滾動式修正，讓每位入館民眾均有良好參觀體驗。建議大家可以利用平日蒞臨參觀，好好享受桃園市兒童美術館，細細品味建築藝術之美。