清明連假不知去哪玩 桃園「這」能穿越時空還有市集

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桃園中原文創園區目前正如火如荼舉辦陶逸時光特展，並延續以「生活」出發精神，4月接續展出各式與日常息息相關的藝術展覽及活動，包含復古街景裝置藝術展、生命故事展、公益講座、野餐日活動以及周邊市集等，也以「年輕人的探索倉庫」為主軸，用新世代及年輕人的角度去演繹，透過展覽、表演、活動的方式帶進民眾生活。

中原文創園區4、5月以「生活」為重心，讓年輕族群及親子家庭都能輕鬆嘗試及了解更多不一樣的藝術文化，明後天即將熱鬧登場的「逸起Fun松野餐日」，邀請民眾沉浸在藝術與大自然中，除有便民服務能在現場租借野餐用具外，也有Live表演及「逸想市集」，從古典的茶席和糕點，到現代的手沖咖啡配麵包，讓民眾自由選擇；另於5月11日至12日舉行的「主題換裝派對」，也提供多樣性的服飾租借與妝髮造型，帶領大家穿梭在不同文化之間。

同樣與生活息息相關的特展還有真善美社會福利基金會「請擁抱我的不完美」，將展出25年來，一點一滴幫助憨兒成長的故事，並設有公益講座，搭配2場憨兒假日的快閃表演，豐富活動邀請民眾前往觀賞。

另在園區內，也有讓人穿越時空回到舊時台灣街頭的紅磚騎樓、鐵皮招牌，原汁原味充滿趣味的打卡點請回答1950復古街景裝置藝術展，及綠倉計畫快閃店，募集台灣時尚發展協會環保商品、十二籃選獨創設計師品牌、桃e農小農品牌等文創商品及多場教育講座，還有手作課程等有趣內容。