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苗栗各地重劃區農路多處破損 縣府獲中央3100萬元改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形。圖／苗栗縣政府提供

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苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形，影響農民、農機具通行及農產品運輸。經縣府及鄉鎮市公所爭取，農業部農田水利署最近已核定3100萬元補助改善，將進一步複勘排定優先施作順序。

縣府地政處指出，縣內自1959年起陸續辦理完成37區農地重劃工程，分布在苗栗、公館、頭屋、後龍、竹南、頭份、造橋、西湖、通霄、苑裡等10個鄉鎮市，其中有許多因完工已久，農路等設施已有坑洞、龜裂、凹陷等不利通行的情況。

為確保縣內農地重劃區農路通行安全，縣府向農田水利署爭取經費辦理農路路面、護坡、擋土牆等公共設施的改善，最近獲中央同意補助3100萬元經費辦理，但縣內農地重劃區範圍廣大，待改善農路眾多，後續縣府仍將設法向中央爭取更多改善經費，地方也將編列部分經費設法彌補不足。

地政處指出，縣內重劃區農路改善計畫由各地公所及地方民代提報，縣府已完成初勘，但全數改善經費高達6700多萬元，農田水利署同意補助3100萬元並將派員複勘，依路面破損程度核定改善工程施作路段，再由縣府辦理招標作業。

苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形。圖／苗栗縣政府提供

水利署 農地 重劃區

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