苗栗各地重劃區農路多處破損 縣府獲中央3100萬元改善

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苗栗縣各鄉鎮市農地重劃區多達1萬2500公頃，但多數竣工已久，區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形，影響農民、農機具通行及農產品運輸。經縣府及鄉鎮市公所爭取，農業部農田水利署最近已核定3100萬元補助改善，將進一步複勘排定優先施作順序。

縣府地政處指出，縣內自1959年起陸續辦理完成37區農地重劃工程，分布在苗栗、公館、頭屋、後龍、竹南、頭份、造橋、西湖、通霄、苑裡等10個鄉鎮市，其中有許多因完工已久，農路等設施已有坑洞、龜裂、凹陷等不利通行的情況。

為確保縣內農地重劃區農路通行安全，縣府向農田水利署爭取經費辦理農路路面、護坡、擋土牆等公共設施的改善，最近獲中央同意補助3100萬元經費辦理，但縣內農地重劃區範圍廣大，待改善農路眾多，後續縣府仍將設法向中央爭取更多改善經費，地方也將編列部分經費設法彌補不足。