新竹橫山九讚頭外環道有譜 規畫新闢內灣聯外替代道路

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往來新竹縣知名景點內灣老街的縣道120線已在上月動工拓寬，預計2026年3月完工，新竹縣府持續改善內灣聯外交通，地方期待已久的油羅溪橋至增昌大橋間新闢道路也進入規畫階段，未來建成後不僅可改善內灣塞車問題，還可作為九讚頭外環道改善地方交通。

新竹縣府工務處表示，內灣新闢替代道路預計工程範圍都在橫山鄉境內，西起位於台3線油羅溪橋北側，東至增昌大橋北側，全長3.23公里，未來若完工，可分擔台3線、縣道120線的車流負擔，對於紓解九讚頭、內灣、尖石等地區假日交通瓶頸有助益。

工務處指出，內灣新闢替代道路計畫實際不僅是為了內灣當地聯外運輸便利性和觀光潛力，同時是為改善單一動線對急難救助帶來的風險，因每到假日內灣對外交通都會被觀光車潮塞爆，使得一但有救護車要進出，容易被卡在車陣中，因此地方急需替代道路降低塞車造成的風險。

上月新竹縣府才正式宣布動工拓寬縣道120線，預計拓寬路段為永豐橋至內灣大橋間，拓寬路段長度約1.21公里，規畫由由原先10公尺路寬拓寬為16公尺，並改畫為雙向4車道，並預計2026年完工，不過施工時間採假日暫停施工，避免影響觀光車流。