高虹安最新施政民調滿意度過半 藍綠議員這麼說

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媒體最新民調，新竹市政府在教育品質、長者關懷、產業創新、婚育政策、學習環境、大眾運輸、公共工程等7大施政面向，皆獲過半滿意度，其中，對於市府調降幼教師生比至1：14最滿意，突破6成3滿意度。市府指出，相關數據都是市府重要施政參考，將不忘謙卑初心，繼續努力讓市民感受城市蛻變。

ETtoday民調雲今公布最新民調，高虹安施政7面向民調結果，以「教育品質改善與推動」滿意度最高為63.8%，其次依序為長者關懷62.4%、產業創新61.1、婚育政策59.5%、安心通學專車與學習環境優化57.8%、大眾運輸55.8%、公共工程50%，皆有超過5成民眾給予滿意評價。

市府指出，高虹安市長致力落實「新竹好學、安心入學」目標，責成教育處從幼教開始層層把關，包含逐年遞增公共化教保服務名額、調降幼教師生比至1：14，並規畫8條安心通學專車路線，並推動校舍新建和重建工程、智慧校園、校園智慧通APP等。

在長者關懷面向，新竹市政府持續發放安老津貼及重陽敬老禮金，更擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，新增租借國民運動中心場地、搭乘台鐵、國道客運、敬老愛心計程車、農會消費等服務；以及開辦低收及中低收入戶長輩營養金補助每月1000元等。

為了建立友善婚育環境，新竹市今年元旦起生育津貼加碼為每胎3萬元，並升級「祝妳好孕凍卵補助計畫」擴大申請資格，連同AMH抽血檢測、凍卵療程及凍卵管理費補助，補助費用最高可達3萬1千元以上，希望營造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

市府也說明，在「產業創新」部分透過「舊城商圈再造復興計畫」帶動商圈整體競爭力、重啟樹林頭夜市及後站夜市等；交通議題多管齊下，邀集鄰近縣市合作推出「桃竹竹苗通勤定期票」，還有縣市先導公車計畫、大新竹輕軌計畫都在逐步進行中。

至於市民滿意度相對低的公共工程部分，市府指出，已在務實逐步解決城市問題，包含加速開工並啟用通學步道，完成東光公園、客雅溪大公園及十八尖山等環境改善工程，並啟動竹市立幼兒園新建工程、大規模整修竹市自由車場等，展現建設效率。

對於民調結果，國民黨市議員吳旭豐說，部分施政項目滿意度逾6成，希望市府要持續替政策創新，民調中也看到地方對公共工程與交通滿意度不到6成，代表市府還要多加努力，包括棒球場、藝文高地與總圖書館都要加緊腳步，不能再推給都是前朝的問題。交通部分，大眾運輸建設還需要再加把勁，無論是輕軌、鐵路高架或地下化等都要有明確進展。

民進黨市議員劉彥伶則說，施政滿意度過半，也代表還有將近半數民眾不滿意，市府應針對此部分了解精進，教育部分最令人擔憂東區校舍不足，光武國中新校舍到現在還沒招標，入學問題仍未被解決，凍卵政策也申請人數不如預期，仍希望市府務實推行。她也認為此民調不夠宏觀，期待全國性雜誌較有規模的調查，真實反映施政。