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壯觀！苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千人清明掃墓 慎終追遠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千子孫今天在公館鄉清河墓園掃墓，場面相當壯觀。記者范榮達／攝影
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千子孫今天在公館鄉清河墓園掃墓，場面相當壯觀。記者范榮達／攝影

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苗栗縣前縣長傅學鵬宗族來台主常達公派下傳承10代，近千子孫今天在公館鄉清河墓園掃墓，行三獻禮祭祖，宗親會發12名敬老金、5名獎學金，中午席開50桌，饒富慎終追遠、承先啟後意義。

傅學鵬宗族第13世祖常達公祖籍廣東省蕉嶺縣，清朝乾隆18年間到公館鄉五谷岡開墾，1992年重修來台主常達公清河墓園，子孫開枝散葉，派下傳到24世，今天有近千名子孫掃墓，依傳統三獻禮祭祖。

傅學鵬等人說，疫情過後，祭祖較為簡化，今年沒有準備豬、羊，及八音演奏，但儀式過程使用客家話，子孫慎終追遠的心意一樣，宗親會並發放敬老金、獎學金，別具承先啟後意義。

傅學鵬宗族掃墓，早期是客家傳統的元宵節後一天，因應現代社會，改為清明節假日，雖有些子孫已經不會聽講客家話，傳統拜祖先的三牲，部分都改為水果，但每年清明節子孫齊聚掃墓，場面相當壯觀。

苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千子孫今天在公館鄉清河墓園掃墓，部分改用水果祭祖了。記者范榮達／攝影
苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千子孫今天在公館鄉清河墓園掃墓，部分改用水果祭祖了。記者范榮達／攝影

墓園 客家話 清明節 苗栗縣

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