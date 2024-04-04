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張善政桃園軌道願景館 與小朋友捏「捷寶」體驗捷運文化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大家完成「捷寶」黏土作品後開心合影。記者鄭國樑／攝影
大家完成「捷寶」黏土作品後開心合影。記者鄭國樑／攝影

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桃園市長張善政今天上午前往桃園軌道願景館，參加「童趣捏黏土 我的桃園捷運go」活動，除了和小朋友、家長一起捏黏土做捷運吉祥物穿山甲「捷寶」，還送給每位小朋友兒童節禮物，同時推薦願景館有豐富的鐵道歷史文物、互動設施，是親子假日好去處。

張善政也和現場家長、遊客分享，說明他自己是鐵道迷，趁今天兒童節向小朋友賀節、送禮物、捏黏土難得的機會，也參觀桃園軌道願景館內的各項展覽，其中非常多的互動式遊戲，可以讓孩子從遊戲體驗中，家長也可以從館內布置的文字跟孩子解說台灣、桃園的軌道歷史，讓孩子更加認識未來桃園軌道的發展願景，也可以培養對軌道、火車的興趣。

張善政問小朋友知不知道「捷寶」是什麼吉祥物，小朋友回答「穿山甲」，讓張善政有點意外和高興大家都知道，隨後解釋「捷寶」的設計以穿山甲擅長掘進為發想，軌道工程地下段的潛盾機掘進，就猶如自然界的穿山甲掘進，十分有趣。張善政與小朋友一起體驗黏土手作樂趣，鼓勵每個孩子都發揮創意，捏出自己心中最理想的作品，期盼今日所有來桃園軌道願景館的孩子，都能玩得盡興，度過愉快的兒童節假期。

捷工局表示，桃園軌道願景館是桃園地區熱門親子場館之一，同時也肩負桃園軌道建設的宣導重任，兒童節連假期間，市府於桃園軌道願景館舉辦「童趣捏黏土 我的桃園捷運go」，活動從4月4日起至4月7日，共計8場次，吸引120組親子組隊參加，孩子在爸爸媽媽的幫忙下，發揮創意、動手捏出可愛的市府捷工局吉祥物「捷寶」，為歡樂的兒童節留下美好回憶。

張善政到桃園軌道願景館送兒童節禮物，親切和小朋友合影。記者鄭國樑／攝影
張善政到桃園軌道願景館送兒童節禮物，親切和小朋友合影。記者鄭國樑／攝影
張善政與小朋友一起捏「捷寶」吉祥物黏土。記者鄭國樑／攝影
張善政與小朋友一起捏「捷寶」吉祥物黏土。記者鄭國樑／攝影

兒童節 張善政 桃園 願景

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