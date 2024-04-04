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救災應變 苗栗爭取增備援中心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府爭取地下備援中心。圖／民眾提供
苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府爭取地下備援中心。圖／民眾提供

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苗栗縣政府預防可能發生的地震、戰爭等極端狀況癱瘓災害應變中心，爭取新設地下備援中心，希望後年完工運作，複製應變中心設施設備，多一套且相對安全，確保救災中樞不斷線。

苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府評估有風險，萬一發生地震、戰爭等狀況，應變中心建築或設施、設備遭嚴重破壞，可能影響救災救護工作，因此盤點適合廳舍，選定在消防局第一救災救護大隊苗栗分隊地下室，爭取設置地下備援災害應變中心。

昨天發生花蓮大地震，苗栗縣最大震度5級，沒有發生重大災情，不過，地下備援災害應變中心仍可讓縣府有備無患，因此仍決定申請中央補助，加上自籌款5000多萬元，爭取明年核定施工，後年就可完工運作。

縣府團隊去年6月還特別到日本觀摩取經，消防局長匡夢麟說，日本與台灣同是地震及颱風頻繁地區，防災經驗及觀念值得參考，多一套指揮救災、救護系統，比較安心。

消防局指出，地下備援災害應變中心複製一套災害應變中心設備，將來萬一發生大規模災害並影響應變中心正常功能，備援中心設在地下，相對安全性較高，可以馬上替代，讓相關人員進駐，啟動指揮應變。

地震 日本 苗栗縣

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