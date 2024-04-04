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桃園震後啟動安檢 剛灌漿房屋全要受檢

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳陳俊智／桃園報導
建管處除了主動檢查工地，接到房屋損壞通報後也請技師到場。圖／桃園市政府都發局提供
建管處除了主動檢查工地，接到房屋損壞通報後也請技師到場。圖／桃園市政府都發局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

桃園市30年以上的建築有6萬多棟，占三成多，昨天花蓮大地震震出危老建築、海砂屋安全疑慮，多位議員要求市府加緊處理，都發局長江南志表示，正研訂桃園市海砂屋自治條例加速推動更新，另外為提高拆除重建誘因，下半年公告「公辦都更專案計畫」及「防災都更專案計畫」。

0403花蓮大地震，桃園震度達5弱，多位議員昨關心建築安全，都發局長江南志說，今年度重點工作之一就是防災型都更，包括計畫年底前完成海砂屋自治條例，加速推動都更；為提高拆除重建誘因，預定下半年公告「公辦都更專案計畫」及「防災都更專案計畫」。

議員也關心社宅在地震中受損，都發局會後經實地勘察確認，全市12處社宅共出現住家牆面龜裂等災損330件，市府指出，社宅暫無結構安全問題，受損部分會逐一修復；陳姓住戶表示，牆壁出現龜裂雖然有點嚇人，但結構安全就好，感謝市府協助。

都發局長江南志表示，地震發生後，市政府第一時間啟動安檢機制，請建築師、結構技師、土木技師3大公會協助檢查受損建築，都發局也要求剛完成灌漿的房屋一律要受檢，民眾後續有疑慮，可以撥打1999尋求協助。

八德三元及第社區昨也受損，市長張善政下午趕往會勘，向居民報告「可以放心回家」好消息，關於房屋受損，都發局有相關房屋修繕補助可請領，會請相關單位協助社區處理；社區A棟6樓住戶陳先生表示，原本很擔心有家歸不得，但有市長掛保證，心裡大石頭總算放下。

0403花蓮大地震 建築師 都更

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