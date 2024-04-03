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0403花蓮大地震／苗栗爭設多一套災害應變中心 指揮救災不中斷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府爭取地下備援中心。圖／民眾提供
苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府爭取地下備援中心。圖／民眾提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

苗栗縣災害應變中心因應可能發生的地震、戰爭等極端狀況癱瘓應變中心癱瘓，縣府爭取新設地下備援中心，希望後年完工運作，複製應變中心設施設備，多一套且相對安全，確保救災中樞不斷線。

苗栗縣災害應變中心目前設在消防局3樓，縣府評估有風險，萬一發生地震、戰爭等狀況，應變中心建築，或是設施、設備，遭到嚴重破壞，可能影響救災救護工作，縣府盤點適合廳舍，選定在消防局第一救災救護大隊苗栗分隊地下室，爭取設置地下備援災害應變中心。

今天0403花蓮大地震，苗栗縣最大震度5級，沒有發生重大災情，不過，地下備援災害應變中心是有備無患，縣府超前部署，爭取中央補助，加上自籌款5000多萬元，爭取明年核定施工，明年可以完工運作。

縣府團隊去年6月還特別到日本觀摩取經，消防局長匡夢麟說，日本與台灣同是地震及颱風頻繁地區，防災經驗及觀念值得參考，多一套指揮救災、救護系統，有備而無患。

消防局指出，地下備援災害應變中心複製一套災害應變中心設備，將來萬一發生大規模的災害，並影響應變中心正常功能，備援中心設在地下，相對安全性較高，可以馬上替代，相關人員進駐，啟動指揮應變。

0403花蓮大地震 日本 苗栗縣

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