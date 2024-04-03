桃園歷史建築「壢景町」變身餐廳 這身分吃飯有優惠

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桃園中壢延平路上的壢景町興建於1941年，前身為中壢官舍，先前進駐的促參團隊受疫情影響已於去年9月終止契約，由桃園文化局招標在地廠商蕃薯藤有限公司營運，今年4月已開始營運，3棟日式建築分別以「町之美」、「食當地」及「買在地」為主題，除有餐廳及在地麵包、蔬菜等能購買外，現更與中壢警分局合作辦特展。

壢景町2012年登錄為歷史建築，2019年由文化局修復重新開放，時常會舉辦活動、展覽。不過壢景町促參團隊受疫情影響已於前年9月終止契約，解約後至去年10月底採桃園市民學藝員實驗基地方式短期營運。

壢景町與平鎮延平路日式宿舍去年9月底決標，由桃園在地廠商蕃薯藤有限公司營運，目前開已開幕。壢景町3棟日式建築分別以「町之美」、「食當地」及「買在地」為主題，以推動老屋之美、地方社區文化及地產地銷為營運方向。

A棟分局長宿舍保留作為展覽及藝文教育推廣空間，開館展覽與中壢警分局合作，策劃「警景相依-中壢分局揭秘特展」帶領民眾一起揭密警員生活，展開今昔對話關係。

展示內容有中壢警分局單人雅房形式宿舍開箱，但各個警局宿舍格局不同亦有大通鋪及2至3人房型。除了住宿空間，分局更設有籃球場及健身房讓警員們能在下班後運動強身，這些場域皆會在此次特展中首次對外曝光。此次也透過訪談警員分享從警動機及印象深刻的案件，讓大家更能夠理解警方的工作項目及社會意義與價值。

B棟「Café&Eats」已開始提供早午餐、午餐、下午茶到晚餐的全日餐點，提供地產地銷的健康多元餐飲，凡是設籍在桃園且為70歲以上顧客，餐飲消費享8折優惠、持桃園市民卡用餐也有95折優惠。

C棟有機生活賣店更蒐羅了桃園在地選物，像是桃園的有機米、復興的香菇、龍潭的蜂蜜等在地健康農特產，也結合了中壢老店湯記肉鬆、新珍香花生酥糖開發專屬壢景町的限定商品、菜單，帶給民眾全新又多元的園區面貌。