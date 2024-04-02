新竹漁港漁產直銷中心工程延宕 民代爭保留中央補助款

新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，但工程延宕迄今，市議員劉康彥在臉書發文指出，攤商最近聽聞相關工程若未在今年完工，中央補助款就要收回，舊直銷中心因此必須提早拆除，攤商恐得中斷營運一片炸鍋，經立委柯建銘邀集中央部會協調，獲補助款可辦保留並跨年度執行的回應，也盼市府加快工程進度。

市府今天說明，漁業署補助部分為新直銷中心周邊的景觀工程，先前督導工程時，因不確定前瞻經費是否能持續運用，因此請市府未雨綢繆先研議可能在年底完工的方案，但僅在討論階段並未定案。目前新直銷中心主建物結構體工程已完成90%，預計將於明年初完工，讓攤商開始搬遷，以不影響攤商營運為原則。

新竹市政府近年積極新竹漁港建設，2021年完成「波光市集」集合原本漁產直銷中心的戶外攤商，並在漁產直銷中心旁啟動新建工程，預計在新直銷中心啟用後，再拆除老舊的漁產直銷中心建物，讓攤商營運不間斷，並在舊直銷中心原址進行景觀工程。

不過，新的漁產直銷中心工程嚴重落後，劉康彥說，有直銷中心攤商聽聞，新直銷中心本體、拆除舊直銷中心與舊直銷中心原址景觀工程必須趕在今年底完工，才能保住中央補助款，也因此舊直銷中心必須提早拆除，攤商恐因此被迫停業至少4個月。

劉康彥說，對攤商來說，不只短少4個月收入，員工生計也得考慮，生財器具搬移與安置都是一大問題，勢必增加許多額外的行政成本和支出。

劉康彥表示，為了釐清「到底中央補助款會不會被收回？」的關鍵，昨天拜託柯建銘委員邀集農委會漁業署、經濟部水利署討論，結論是補助款可辦理保留並跨年度執行，也因此舊直銷中心不需提前拆除的，但也盼市府加快工程進度，他會持續追蹤。

竹市府回應，農業部漁業署補助竹市府辦理的直銷中心外部地景改善工程，工程內容為「舊直銷中心拆除」及「新直銷中心周邊之景觀工程」，補助4680萬元，是因漁業署提醒要注意前瞻計畫補助，因此討論到提早拆除舊直銷中心的可能，但並無定案。

針對漁業署表示經費可以保留一事，市府表示，將再洽漁業署確認，目前整體工程進行，依照原執行規畫方案，以不影響攤商做生意為為最大原則。另，市府也將請施工單位提出趕工計畫，加緊趕辦，目前直銷中心主建物將進場施作室內裝修工程，預計將於明年初完工，待攤商搬遷後，辦理後續舊直銷中心拆除事宜。