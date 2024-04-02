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施工超過半個月 大鹿林道東線坍方處搶通開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大鹿林道東線5.2公里的落石坍方已搶通，4月2日起開放通行。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里的落石坍方已搶通，4月2日起開放通行。圖／雪霸國家公園管理處提供

大鹿林道東線5.2公里處3月間接連發生嚴重的落石坍方，道路被阻斷，雪霸國家公園管理處搶修多日，昨天下午終於搶通，並從今天起重新開放，大霸線及其他行經大鹿林道東線的入園登山活動及自行車進出也同時恢復。

雪霸國家公園管理處指出，大鹿林道東線5.2公里處在3月16日清晨、17日上午與18日上午連續3天發生大面積崩塌，土石崩落規模持續增加，使得道路中斷，人車無法通行。雪管處也公告大鹿林道東線從3月18日中午12點起暫停入園。

雪管處派員搶修，出動3部大型機具持續施工，但現場山壁仍不時有落石崩落，增添施工難度，昨天下午終於完成清理、搶通及全線路況勘查。

雪管處強調，大鹿林道東線地質相當脆弱敏感，經學者調查共有6處邊坡崩塌危害型、4處坑溝沖蝕危害型，這次5.2公里的崩塌事件不是由強降雨造成的，事前難以預料會有大規模落石崩塌。目前山區道路邊坡仍不穩定，易因天候偶有落石或坍方，前往旅遊前請密切注意天氣變化及路線最新狀況，並請盡速通過風險路段，切勿逗留。

大鹿林道東線5.2公里的落石坍方已搶通，4月2日起開放通行。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5.2公里的落石坍方已搶通，4月2日起開放通行。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 崩塌 落石

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