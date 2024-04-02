施工超過半個月 大鹿林道東線坍方處搶通開放

大鹿林道東線5.2公里處3月間接連發生嚴重的落石坍方，道路被阻斷，雪霸國家公園管理處搶修多日，昨天下午終於搶通，並從今天起重新開放，大霸線及其他行經大鹿林道東線的入園登山活動及自行車進出也同時恢復。

雪霸國家公園管理處指出，大鹿林道東線5.2公里處在3月16日清晨、17日上午與18日上午連續3天發生大面積崩塌，土石崩落規模持續增加，使得道路中斷，人車無法通行。雪管處也公告大鹿林道東線從3月18日中午12點起暫停入園。

雪管處派員搶修，出動3部大型機具持續施工，但現場山壁仍不時有落石崩落，增添施工難度，昨天下午終於完成清理、搶通及全線路況勘查。