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機捷A7、A8站轉彎段噪音尖銳 桃捷2招降噪23分貝

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷行經A7至A8站之間，轉彎時會出現尖銳又刺耳的噪音，桃捷公司去年底完成設置「軌道潤滑塗布器」搭配磨軌，近日實測噪音已降低23分貝。圖／桃捷提供
機捷行經A7至A8站之間，轉彎時會出現尖銳又刺耳的噪音，桃捷公司去年底完成設置「軌道潤滑塗布器」搭配磨軌，近日實測噪音已降低23分貝。圖／桃捷提供

機捷行經A7至A8站之間，轉彎時會出現尖銳又刺耳的噪音，引發居民抱怨。桃捷公司去年底完成設置「軌道潤滑塗布器」搭配磨軌，近日實測，現場噪音已降低23分貝。桃捷公司表示，會持續調查全線未來有潛在噪音問題路段，並導入噪音監控設備，作為未來改善優化參考依據。

機捷通車多年，沿線多處鄰近民宅，列車磨擦軌道的尖銳噪音困擾居民許久，尤其A7至A8間的轉彎段，捷運起步及剎車尖銳聲非常大，周邊住戶抱怨不堪其擾，民代也呼籲桃捷公司跟進台北捷運和台中捷運加裝隔音罩。

考量經費問題，桃捷公司委請海洋大學振動噪音工程研究中心研擬噪音改善對策，分析結果顯示，A7至A8出土段的主要噪音為「輪軌摩擦產生的低頻共振」，因此決定在轉彎段裝設4台潤滑塗布器，搭配磨軌作業，改善出土段的低頻共振聲。

桃捷表示，經近日實測，低頻共振在未改善前為78分貝，磨軌後降為66分貝，增設潤滑器後再降至55分貝，共降低23分貝，後續也會在軌道附近設置噪音監控設備，隨時監測噪音數值是否上升。

議員李宗豪表示，過往桃捷公司堅稱噪音分貝未超標，但符合法規不代表沒影響，桃捷公司實際改善後，現在居民反映噪音困擾的案件數已明顯下降，鄰近社區主委在高樓處測試噪音分貝，也已有顯著改善。

李宗豪表示，未來希望機捷的噪音監控設備能再精進，分貝值有向上爬升的趨勢就即時發報通知，讓維護部門能隨即採取對應措施，另針對凌晨第一班試運行的車輛，也希望能減速降噪，避免凌晨擾人清夢。

台中捷運 噪音 桃捷

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