影／點綴濱海風光！竹市那魯灣部落堤防彩繪繽紛亮相

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聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影

新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年積極投入建設，最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上阿美族人來到那魯灣發展的歷程，還巧思融入東門城迎曦門、大風車等新竹意象，替那魯灣部落增添繽紛的人文色彩。

市府民政處指出，那魯灣部落堤防彩繪由市議員林慈愛提案，市府也希望能透過彩繪增加那魯灣部落的觀光亮點，因此今年選定在那魯灣文化聚落前方的堤防彩繪，長28.5公尺、高4.54公尺，事前也與族人討論合適的彩繪主題，於3月15日正式開工。

由壁畫工作者黃南榮率領的彩繪團隊負責執行，近日已進入完工階段，市長高虹安今天也與林慈愛與多名部落族人一起參與最後的彩繪工作，拿起亮光水泥漆替堤防彩繪魚群、圖騰線條等，不少族人看著鄰近住家的堤防彩繪從無到有，也都相當興奮。

大片的堤防彩繪就位於那魯灣文化聚落前方、藍天橋旁，一旁還可見大風車等濱海景色，有族人說，以前堤防沒有任何彩繪，看起來很單調，很開心圖騰彩繪畫得很鮮艷漂亮，「讓村子多了色彩」，也希望帶動觀光，讓來訪的遊客能感受那魯灣的氛圍。

市府民政處說明，堤防彩繪最右側繪製的阿美族人即是穿著台東阿美族的傳統服飾，還有大海、船隻的圖樣，呈現阿美族人1986年從東部來到那魯灣發展的歷程；黃南榮也分享，堤防彩繪了東門城迎曦門，融入太陽、陽光圖騰，展現多元族群融合意象。

林慈愛今天也參與堤防彩繪，替大海裡頭的悠遊的魚群增加線條，打趣地說「可以吃了」。她表示，感謝市府近年替原住民著想，包括下修重陽敬老金發放資格，讓設籍新竹市的55至64歲原住民也可領取每人2000元禮金，她也希望能夠加強硬體建設，包含那魯灣部落家屋修繕與環境改善，以及設置戶外天幕設施，方便原民聚會活動。

市府民政處長施淑婷說，那魯灣街堤防彩繪已經大抵完成，歡迎民眾趁著清明兒童節4天連假來訪，可順遊海山漁港、17公里自行車道等景點，彩繪預計4月8日全面完工。

新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落堤防彩繪即將完工，邀請族人一起提筆彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落堤防彩繪即將完工，邀請族人一起提筆彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，市長高虹安與族人一起彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，市長高虹安與族人一起彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，市長高虹安與族人一起彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，市長高虹安與族人一起彩繪。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影
新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫上原民圖騰等新竹意象。記者張裕珍／攝影

彩繪 新竹 阿美族

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