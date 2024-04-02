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自行車事故增125% 竹縣規畫專用道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北目前僅光明六路東一段（圖）、興隆路河堤側設有自行車專用道。記者黃羿馨／攝影
竹北目前僅光明六路東一段（圖）、興隆路河堤側設有自行車專用道。記者黃羿馨／攝影

新竹縣2022年引入YouBike2.0後廣獲好評，但縣警局統計，今年1月相較去年同期，自行車事故受傷人數逆勢飆升125%，議員吳旭智認為應立即盤點重要自行車路線逐步改善；縣警局表示，已協請縣府向交通部爭取經費，增設或規畫自行車專用道，較能保障安全。

縣警局統計，今年與去年同期相比，自行車事故與受傷人數逆勢飆升，去年1月自行車受傷人數12人，今年1月飆升至27人，成長幅度為125%；去年2月份自行車受傷人數12人，今年2月飆升為23人，成長幅度為92%，其中又以路口交岔撞占比最高。

議員吳旭智指出，道路設施、交通配套未能跟上步伐，縣府應立即盤點重要路段的自行車路線，明定期程逐步改善，同時設置自行車的交通標線、號誌。

竹北市民代表游雅婷表示，除了中華路、興隆路重點自行車路線外，因為國中學生騎YouBike上下課頻率高，國中周邊應該設自行車專用道，加強照明避免視線死角。

縣府交通旅遊處說，目前竹北市僅光明六路東一段、興隆路河堤側設有自行車專用道，去年已盤點熱門騎乘路廊，在路幅條件允許下設置人車共道標誌。

新竹縣警局交通隊表示，3月道安會報已經協請交旅處、工務處向交通部道安司爭取經費，增設自行車專用道或者規畫自行車道，使自行車與汽機車分流，保障安全。

新竹 自行車

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