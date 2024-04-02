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苗栗市長補選 生養vs.開發 3候選人政見大戰
苗栗市為縣治所在地，人口卻先後被頭份市、竹南鎮超車，如何建設重振雄風成為市長補選焦點，3名候選人林志豪、徐筱菁及余文忠各提政見願景，爭取選民認同支持。
無黨籍林志豪推出5個面向「友善」，友善兒童及家長，寒暑假辦理夏令營；友善兒童醫療，開設專屬兒童醫療門診；友善新生兒家庭，提供坐月子營養津貼萬元；友善兒童共融環境，全面推動共融式遊具，設置親子館及兒童體適能中心；友善孕婦，推出好孕專車服務。
另推6個「智慧」，包括智慧線上預約服務；爭取中央預算推動智慧停車；智慧防走失系統；智慧醫療診所線上預約服務系統；智慧行動支付的城市；智慧里民服務系統。
民進黨徐筱菁表示，將提供青年創業基金每月1萬3千元，舉辦青年市政論壇，全面提升育兒補助，建立良好育兒環境及平價公托及幼兒園公共化系統，解決低生育率問題。
徐筱菁也主張每戶有65歲以上長者電費補助，提高生日禮金，增加公務機關長者快速窗口，擴大敬老愛心卡範圍，設置長者樂活園區，同時加強長者到宅照顧服務體系，設置乙未戰爭文化園區，爭取國道1號增設交流道，連接台72線快速道路，鼓勵路面交通電動化等。
國民黨余文忠獲全市28名里長推薦，提出「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」，打造苗栗新都心；他表示，苗栗火車頭園區是地標亮點，今年夏天營運，配合活化火車站前國營事業土地，形塑苗栗市門面意象。
另外主張擴大中苗的都市計畫範圍，提升地區發展效益，加強軟硬體公設，強化行政服務與客庄文化底蘊；透過都市更新再開發，重塑市場機能，帶動南苗商圈發展，優化居住安全及生活品質。
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