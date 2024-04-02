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2.4萬龍寶寶升國中 桃園最多增120班

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
「龍寶寶」今年升國中，桃園市入學人數大幅增加約4000人，是近7年新高。圖／桃市教育局提供
「龍寶寶」今年升國中，桃園市入學人數大幅增加約4000人，是近7年新高。圖／桃市教育局提供

因「龍寶寶」今年升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年新高，最多增120班，以中壢、桃園及楊梅區最多。市府教育局表示，已請各校提早調整校內空間，未來也依學區畫分原則，通盤評估是否調整學區。教團則呼籲提早因應補充師資，除增加代理代課教師，也應適度增加正式教師缺額，維護學生學習品質。

近年雖受少子化衝擊，但教育局初步統計，今年龍年國小畢業生約2萬4000人，較去年人數約增加4000人，除慈文國中、建國國中、內壢國中、青埔國中、大成國中、永豐高中國中部、龍潭國中及觀音高中國中部已申請總量管制，其餘多數學校預計都會增班，全市最多將增加120班，其中，中壢增34班、桃園增14班、楊梅增18班。

龍年學生暴增，也使部分學校面臨校舍和師資不足問題。大竹國中校長林世倡表示，目前保守估計今年班數和去年一樣同為12班，學校最多可收13班，若超過可能就需再興建校舍。南崁國中校長許菀玲說，目前教室空間雖夠，但老師名額略不足，後續需開缺或招考代理代課教師。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，依據近年各區出生人數估算，未來10年桃市國中生源將持續處於高檔，每年至少會有2萬人以上，由於目前國中教師超額狀況並不嚴重，建議教育局逐年開缺，適度補充師資。

教育局則已請各校及早因應。國中教育科長蔡詩欣回應，學校可優先調整校內空間辦理增班，若師資不足，原則會依照學校需求開教甄缺，以補足正式教師為主，教育局會盤點有增班需求的學校，評估增建校舍工程。

蔡詩欣說，已申請總量管制的學校，教育局要求落實居住事實審查，將超額學生改分發至鄰近學校就讀，後續將考量未來就學人數及通學動線等，通盤評估是否調整學區，並鼓勵學校發展特色課程，協助學校縮短校際資源落差，減緩學區內學生外流。

教師 教育局 桃園

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