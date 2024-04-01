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綠批桃園燈會濫追加預算 市府反擊：依循鄭文燦往例

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨今舉行「北北基桃負評市長連線，張善政財政敗壞燈會預算大爆炸」記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2千多萬元，且規避議會監督，呼籲張善政出來說清楚。圖／民進黨提供
民進黨今舉行「北北基桃負評市長連線，張善政財政敗壞燈會預算大爆炸」記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2千多萬元，且規避議會監督，呼籲張善政出來說清楚。圖／民進黨提供

民進黨中央今天開記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2000多萬元，且規避議會監督。市府下午聲明駁斥，強調燈會去年上網招標即公告為巨額採購，相關後擴條件與金額也都清楚敘明，並無規避審查，今年燈會經費也與前市長鄭文燦任內相近，對特定議員刻意忽視，感到相當遺憾。

民進黨發言人戴瑋姍、桃園市議員王珮毓、黃瓊慧、魏筠等人上午在黨中央開記者會，指桃園燈會標案原編列預算4900萬元，後來追加2530萬元，預算經費高達7430萬元，追加預算增幅超過50%，卻未經議會同意。

對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，鄭文燦任內從2019年到2022年的桃園燈會，預算都在7500萬上下，包含後擴或契約變更也依循往例，反酸民進黨議員特地選在愚人節開記者會，結果上演翻車秀。

市府也回應，2024桃園燈會循歴年預算規模辦理，並無擴大，近年桃園燈會辦理規模，除去年外皆為7千萬左右，與前市長鄭文燦任內於2019、2020及2022年舉辦的桃園燈會相近，採購預算亦依往例，並無增加財政負擔。

市府強調，2024桃園燈會去年上網招標時，即公告為巨額採購，採購金額也循往例定為7400萬元（原預算4900萬元，保留後擴2500萬元）；另辦理後續擴充的採購也配合活動規模、規畫內容及活動期間現場民眾服務需求所需，無違反採購法相關規定。

市府表示，今年活動12天，參觀人次達165萬，是歷年最高；根據中華電信提供燈會期間數據，參加過2天以上的人有25.2%，等於每4人就有1人會重遊燈會，另依據現場滿意度調查，也有86.3%表示滿意或非常滿意，並非3位議員所說的好感度不佳。

燈會 議員

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