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頭份中山市場危建今起封閉 自治會：先安置再重建

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份市中山市場因被認定是危險建築，市公所推動重建案今起封閉，但市場自治會仍訴求「先安置、再重建」。記者吳傑沐／攝影
頭份市中山市場因被認定是危險建築，市公所推動重建案今起封閉，但市場自治會仍訴求「先安置、再重建」。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所今一早派員前往現場拉起封鎖線，封閉進出口；由於安置攤商的中繼市場尚未定案，引發攤商不滿，市場自治會明天將到市代會表達「先安置、再重建」訴求，並呼籲市公所顧及攤商生計，盡速設置中繼市場。

中山市場歷史40多年，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，2015年鑑定危險建築，公所推動重建，以「安全第一，不容打折扣」為由，今起封閉出入口，並要求攤商今年5月31日前清空。

由於今天適逢周一休市，上午到場關切攤商不多，也未引發激烈衝突。不過，市場自治會秘書涂仕勳表示，明天將至頭份市民代表會表達訴求，希望代表會本於職責監督並溝通市場改建案，並呼籲市公所能顧及攤商生計，「先安置、再重建」創造雙贏局面。

涂仕勳說，現在很多攤商都已提前自行尋覓適當地點，並以2人合租方式繼續營業，但因市區空房的房源不多，且合租會有空間不大問題，非長久之計，希望市公所能縮短時程，盡速完成設置中繼市場，屆時攤商也都會很樂意到中繼市場營業，維持生計。

頭份市公所推動中山市場重建案，今早派員前往市場拉封鎖線封閉出入口，並要求攤商今年5月31日前清空。記者吳傑沐／攝影
頭份市公所推動中山市場重建案，今早派員前往市場拉封鎖線封閉出入口，並要求攤商今年5月31日前清空。記者吳傑沐／攝影
頭份市中山市場今起封閉，由於適逢周一休市，上午到場關切攤商不多，也未引發激烈衝突。記者吳傑沐／攝影
頭份市中山市場今起封閉，由於適逢周一休市，上午到場關切攤商不多，也未引發激烈衝突。記者吳傑沐／攝影

建築 改建案 溝通

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