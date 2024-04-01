頭份中山市場危建今起封閉 自治會：先安置再重建

苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所今一早派員前往現場拉起封鎖線，封閉進出口；由於安置攤商的中繼市場尚未定案，引發攤商不滿，市場自治會明天將到市代會表達「先安置、再重建」訴求，並呼籲市公所顧及攤商生計，盡速設置中繼市場。

中山市場歷史40多年，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，2015年鑑定危險建築，公所推動重建，以「安全第一，不容打折扣」為由，今起封閉出入口，並要求攤商今年5月31日前清空。

由於今天適逢周一休市，上午到場關切攤商不多，也未引發激烈衝突。不過，市場自治會秘書涂仕勳表示，明天將至頭份市民代表會表達訴求，希望代表會本於職責監督並溝通市場改建案，並呼籲市公所能顧及攤商生計，「先安置、再重建」創造雙贏局面。