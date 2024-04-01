聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份中山市場危建今起封閉 自治會：先安置再重建
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所今一早派員前往現場拉起封鎖線，封閉進出口；由於安置攤商的中繼市場尚未定案，引發攤商不滿，市場自治會明天將到市代會表達「先安置、再重建」訴求，並呼籲市公所顧及攤商生計，盡速設置中繼市場。
中山市場歷史40多年，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，2015年鑑定危險建築，公所推動重建，以「安全第一，不容打折扣」為由，今起封閉出入口，並要求攤商今年5月31日前清空。
由於今天適逢周一休市，上午到場關切攤商不多，也未引發激烈衝突。不過，市場自治會秘書涂仕勳表示，明天將至頭份市民代表會表達訴求，希望代表會本於職責監督並溝通市場改建案，並呼籲市公所能顧及攤商生計，「先安置、再重建」創造雙贏局面。
涂仕勳說，現在很多攤商都已提前自行尋覓適當地點，並以2人合租方式繼續營業，但因市區空房的房源不多，且合租會有空間不大問題，非長久之計，希望市公所能縮短時程，盡速完成設置中繼市場，屆時攤商也都會很樂意到中繼市場營業，維持生計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言