驚悚落石有如小貨車 南庄鹿場部落族人回家戰戰兢兢
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風附近，今天晚間又落下大、小石頭，其中最大一顆體積有如小貨車，也是今年3月第2次，縣議員楊文昌說，族人回家都戰戰兢兢，希望政府聽見他們企盼明隧道安全回家的路。
中央氣象署今天發布涵蓋苗栗縣在內的大雨特報，苗栗縣下了幾波大雷雨，晚上7點多在苗21線南庄鄉神仙谷峭壁雄風附近，山壁大、小石頭散落路面，其中，最大一顆有如小貨車體積大小，居民擔心還會落石，小心翼翼通過，並通報鄉公所等單位明天一早清理落石。
楊文昌說，峭壁雄風山壁累積土石，一碰到大雨，就有可能掉落，今年3月12日也發生1次，還好都沒有傷及人車，地方希望苗21線在峭壁雄風興建明隧道，安全能多一層保障。
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